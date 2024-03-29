ABD'de yıkılan köprü için dev harcama
ABD’de Başkan Joe Biden yönetimi, kargo gemisinin çarpması sonucu yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nün enkazının kaldırılması için Maryland eyaletine 60 milyon dolarlık federal bütçe ayırdı. Köprünün yeniden inşasının ise en az 2 milyar dolara mal olabileceği belirtiliyor.
ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Patapsco Nehri üzerinde yer alan Francis Scott Key Köprüsü'nün kargo gemisinin çarpması sonucu yıkılmasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları için harekete geçildi.
Maryland Valisi Wes Moore gerçekleştirdiği basın toplantısında, federal yönetimden enkaz kaldırma çalışmaları için talep ettiği 60 milyon dolarlık acil durum bütçesinin onaylandığını açıkladı.