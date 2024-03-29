ABD'de yıkılan köprü için dev harcama

YENİDEN İNŞASI 2 MİLYAR DOLARA MAL OLABİLİR

Moore, ABD Ordusu Mühendislik Biriminin (USACE) köprü enkazının kaldırılması için Doğu Kıyısı’ndaki en büyük vinci getireceğini belirtti.

Moore, “Dali neredeyse Eyfel Kulesi kadar uzun ve üzerinde Key Köprüsü’nün parçaları var. O geminin üzerinde duran 3-4 ton çelikten bahsediyoruz” diye konuştu.

Köprünün yeniden inşasının ise en az 2 milyar dolara mal olabileceği belirtiliyor.