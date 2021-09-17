ABD'deki yangınlar dünyanın en büyük ağaçlarını tehdit ediyor

Kaliforniya eyaletindeki Sierra Nevada dağlarında 9 Eylül'de başlayan yangınların, Giant Forest adlı dünyaca ünlü dev sekoya ormanına ulaşması bekleniyor.

AP - Anadolu Ajansı 17.09.2021 - 04:35

ABD'deki yangınlar dünyanın en büyük ağaçlarını tehdit ediyor - 1
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Sierra Nevada dağlarında birden fazla noktada devam eden orman yangınlarının, dünyanın en büyük ağaçlarını tehdit altında bıraktığı bildirildi.
ABD'deki yangınlar dünyanın en büyük ağaçlarını tehdit ediyor - 2

Associated Press'e göre, itfaiye ekiplerine yapılan bilgilendirmede, bölgede 9 Eylül'de yıldırım düşmesi sonucu başlayan iki orman yangınının, Kaliforniya Sekoya Ulusal Parkı'ndaki Giant Forest adlı dünyaca ünlü dev sekoya ormanına ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

ABD'deki yangınlar dünyanın en büyük ağaçlarını tehdit ediyor - 3

ABD medyasında, itfaiye ekiplerinin dev ağaçların bazılarını aleve dayanıklı alüminyum battaniyelerle sardığı haberleri yer alırken, sarılan özel ağaçlar arasında yaklaşık 84 metre yüksekliği ve 31 metreden fazla çevre uzunluğuyla dünyanın en büyük tek köklü ağacı olan General Sherman adlı sekoya ağacının da bulunduğu belirtildi.

ABD'deki yangınlar dünyanın en büyük ağaçlarını tehdit ediyor - 4

Öte yandan, 29 kilometrekare alana ulaşan Paradise ve 6,5 kilometrekareye yayılan Colony yangınlarıyla mücadele için görevlendirilen ulusal itfaiye ekibi, alevlerin ilerleyişini kontrollü yangınlarla durdurmak için çalışmalarına devam ediyor.

ABD'deki yangınlar dünyanın en büyük ağaçlarını tehdit ediyor - 5

Uzmanlar, Sierra Nevada dağlarının batı eteklerinde bulunan dev sekoya ağaçlarının, normal şartlarda yangınlardan zarar görmediğini dile getiriyor. Orman yangınlarının, kozalaklardan tohumların çıkmasına yardımcı olduğu ve genç sekoya ağaçlarının yetişmesine imkan tanıyan boş alanlar yarattığı vurgulanıyor.

ABD'deki yangınlar dünyanın en büyük ağaçlarını tehdit ediyor - 6

Ancak ağaçların iklim değişikliğinin neden olduğu olağanüstü şiddetli yangınlardan korunamadığı biliniyor.

ABD'deki yangınlar dünyanın en büyük ağaçlarını tehdit ediyor - 7

Geçen yıl eyalette çıkan Castle yangınında 7 bin 500 ila 10 bin 600 sekoya ağacının yanmış olduğu tahmin ediliyor.

ABD'deki yangınlar dünyanın en büyük ağaçlarını tehdit ediyor - 8
2000'den fazla ağacın bulunduğu sekoya ormanı Giant Forest, dünyanın bilinen en büyük 10 ağacından 5'ine ev sahipliği yapıyor.

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