ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı: Devasa nükleer denizaltı Güney Kore'de

Yoon, deklarasyon ile ABD'nin nükleer silahlar dahil tüm askeri kapasitesiyle Güney Kore'yi savunmak için "genişletilmiş caydırıcılık" önlemleri alma taahhüdünde bulunduğunu belirtmiş ve imza sonrası iki ülke ilişkilerini "nükleer temelli ittifak" olarak nitelemişti.