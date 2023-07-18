ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı: Devasa nükleer denizaltı Güney Kore'de
ABD'nin "Kuzey Kore'in nükleer silah ve füze kışkırtmalarına" karşı Güney Kore'yi savunmak için "genişletilmiş caydırıcılık" önlemleri taahhüdü kapsamında 42 yıl sonra ilk kez gönderdiği nükleer denizaltı Busan Limanı'na ulaştı. Dünyanın en büyük nükleer denizaltılarından biri olan "USS Kentucky" 170 metre uzunluğa sahip.
Güney Kore Savunma Bakanlığı, "dünyadaki en büyük denizaltılardan biri" olarak bilinen ABD'nin 170 metre uzunluğunda ve yaklaşık 19 bin ton ağırlığındaki USS Kentucky nükleer denizaltısının Busan Limanı'na vardığını açıkladı.