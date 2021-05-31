AB'den Türkiye-Yunanistan sınırında göçmenlere karşı dijital bariyer

TÜRKİYE'YE DOĞRU SES BOMBALARI ATILIYOR

Yunan sınır polisi, zırhlı bir kamyondan gelen sağır edici gürültü patlamaları sınırın üzerinden Türkiye'ye doğru yolluyor. Araca monte edilmiş, uzun menzilli akustik cihaz veya "ses topu", küçük bir TV boyutunda olmasına rağmen, bir jet motorunun ses düzeyine sahip. Söz konusu ses topları, göçmenlerin Avrupa Birliği'ne yasadışı yollardan girmesini engellemek için Türkiye ile 200 kilometrelik Yunanistan sınırında çok çeşitli fiziksel ve deneysel metaryerllerden oluşan yeni dijital bariyerin bir parçası olarak öne çıkıyor.