ABD'li bilim insanları: Köpek balıklarında yer alan antikorlar Omicron'a karşı koruma sağlayabilir

CORONA VİRÜSÜN VARYANTLARINDA ETKİSİ DEĞİŞMİYOR

Çalışmanın yazarları, "Bu oluk, genetik olarak çeşitli corona virüsler arasında çok benzer, bu da 3B4'ün SARS virüslerinin uzak bir kuzeni olan MERS virüsünü de etkili bir şekilde nötralize edebileceğini gösteriyor. Bu tür korunmuş bölgeleri çeşitli corona virüsler arasında bağlama yeteneği, 3B4'ü henüz insanları enfekte etmemiş virüslerle savaşmak için çekici bir aday haline getiriyor.3B4 bağlanma bölgesi, Delta varyantı gibi belirgin yeni tip corona virüs mutasyonlarında da değişmez” açıklamasını yaptı.



Öte yandan, bu çalışma, Omicron tanımlanmadan önce tamamlanmış olsa da, LeBeau, ilk modellerinin bu VNAR'ın yeni varyantla mücadelede hala etkili olacağını söyledi.