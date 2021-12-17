ABD'li bilim insanları: Köpek balıklarında yer alan antikorlar Omicron'a karşı koruma sağlayabilir

Dünya genelinde beş milyonu aşkın kişinin ölümüne neden olan corona virüs pandemisi bir süre daha hayatımızdan çıkmayacak gibi görünüyor. Bilim insanları, virüsün orijinal halinden 70 kat daha bulaşıcı olan ve aşıların etkinliğini düşüren Omicron varyantına karşı harekete geçerken, ABD'den önemli bir çalışma geldi. Bilim insanları köpek balıklarının bağışıklık sistemlerinde yer alan proteinlerin corona virüs ve varyantlara karşı koruma sağlayabileceğini duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 17.12.2021 - 11:54 | Son Güncelleme : 17.12.2021 - 12:02

ABD'li bilim insanları: Köpek balıklarında yer alan antikorlar Omicron'a karşı koruma sağlayabilir - 1

ABD’de yapılan ve Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, köpek balıklarının bağışıklık sisteminde bulunan antikor benzeri proteinler, yeni tip corona virüse ve şu anda dünyada endişeye neden olan Omicron gibi farklı varyantlarına karşı koruyabilir.

ABD'li bilim insanları: Köpek balıklarında yer alan antikorlar Omicron'a karşı koruma sağlayabilir - 2

insanları, köpek balıklarında bulunan ve VNAR'lar olarak adlandırılan proteinlerin insan antikorlarının onda biri büyüklüğünde olduğunu belirtti. Bu durum ise onları 'insan antikorlarının erişemeyeceği kuytulara girebilecek kadar küçük' hale getiriyor.

ABD'li bilim insanları: Köpek balıklarında yer alan antikorlar Omicron'a karşı koruma sağlayabilir - 3

Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden çalışmanın baş yazarı Aaron LeBeau, corona virüsün insan hücrelerine bulaşmasını etkili bir şekilde durduran milyarlarca kişilik bir havuzu inceleyerek üç aday VNAR belirlediğini duyurdu.

ABD'li bilim insanları: Köpek balıklarında yer alan antikorlar Omicron'a karşı koruma sağlayabilir - 4

"GELECEKTEKİ SALGINLARLA MÜCADELE ETMEK İÇİN KULLANILACAK"

Ancak araştırmacılar, yeni VNAR'ların mevcut corona virüs pandemisi sırasında önleyici olarak kullanılamayacağını, fakat ekibin gelecekteki salgınlarla mücadele etmek için köpek balığı proteinlerini hazırladığını söyledi.

ABD'li bilim insanları: Köpek balıklarında yer alan antikorlar Omicron'a karşı koruma sağlayabilir - 5

Bununla birlikte, Sağlık Örgütü (DSÖ) 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip corona virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı nedeniyle pandemi ilan etti. O zamandan bu yana virüs dünyanın dört bir yanına ulaştı. İşyerleri kapandı ve insanları aylarca evlerinde kaldı. Ancak, yakın bir zamanda dünya çapında karantinalar gevşemiş olsa da, corona virüs hala yaygın ve yayılmasını durdurmak daha zor olan yeni varyantlara dönüşüyor.

ABD'li bilim insanları: Köpek balıklarında yer alan antikorlar Omicron'a karşı koruma sağlayabilir - 6

FAUCİ: OMİCRON ÜÇ GÜNDE BİR VAKALARI İKİYE KATLAYACAK

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün Direktörü Dr. Anthony Fauci, geçen Perşembe günü yaptığı açıklamada,  Omicron varyantının 'olağanüstü' yayılma yeteneğinin her üç günde bir vakaları ikiye katlayacağını duyurdu. ABD’de teyit edilen  Omicron vakaları, Çarşamba günü 241'den Perşembe günü 319'a bir gecede üçte bir oranında arttı.

ABD'li bilim insanları: Köpek balıklarında yer alan antikorlar Omicron'a karşı koruma sağlayabilir - 7

"İNSANLAR ARASINDA SALGINA NEDEN OLABİLECEK ONLARCA CORONA VİRÜS VAR"

Tüm bunları göz önünde bulundurarak, LeBeau ve ekibi, geçmişte benzer bir salgının meydana gelmesini durdurmak var gücüyle çalıştıklarını söyledi.

Prof. Dr. LeBeau, "En büyük sorun şu ki,  insanları enfekte etmeye hazır onlarca corona virüs bulunuyor. Yaptığımız şey, gelecekteki SARS ve Covid-19 benzeri  salgınları için kullanılabilecek bir köpekbalığı VNAR terapötikleri cephaneliği hazırlamak. Geleceğe karşı bir tür sigorta” diye konuştu.

ABD'li bilim insanları: Köpek balıklarında yer alan antikorlar Omicron'a karşı koruma sağlayabilir - 8

Diğer taraftan araştırmacılar, köpek balığı VNAR'larını yeni tip corona virüse hem de virüsün hücrelerde çoğalamayan bir versiyonu olan bir "sahte tip"e karşı test etti. Ve bu, tedavi olarak kullanılabilecek üç VNAR adayını belirlemelerine izin verdi.

ABD'li bilim insanları: Köpek balıklarında yer alan antikorlar Omicron'a karşı koruma sağlayabilir - 9

3B4 adlı bir VNAR, virüsün insan hücrelerine bağlandığı yerin yakınındaki viral başak proteini üzerindeki bir oluğa güçlü bir şekilde bağlandı ve corona virüsün buraya tutunmasını engelledi. 

ABD'li bilim insanları: Köpek balıklarında yer alan antikorlar Omicron'a karşı koruma sağlayabilir - 10

CORONA VİRÜSÜN VARYANTLARINDA ETKİSİ DEĞİŞMİYOR

Çalışmanın yazarları, "Bu oluk, genetik olarak çeşitli corona virüsler arasında çok benzer, bu da 3B4'ün SARS virüslerinin uzak bir kuzeni olan MERS virüsünü de  etkili bir şekilde nötralize edebileceğini gösteriyor. Bu tür korunmuş bölgeleri çeşitli corona virüsler arasında bağlama yeteneği, 3B4'ü henüz insanları enfekte etmemiş virüslerle savaşmak için çekici bir aday haline getiriyor.3B4 bağlanma bölgesi, Delta varyantı gibi belirgin yeni tip corona virüs mutasyonlarında da değişmez” açıklamasını yaptı.


Öte yandan, bu çalışma, Omicron tanımlanmadan önce tamamlanmış olsa da, LeBeau, ilk modellerinin bu VNAR'ın yeni varyantla mücadelede hala etkili olacağını söyledi.

ABD'li bilim insanları: Köpek balıklarında yer alan antikorlar Omicron'a karşı koruma sağlayabilir - 11

İkinci en güçlü köpekbalığı VNAR’ı olan  2C02, başak proteinin aktif olmayan bir forma kilitliyor gibi görünüyor, ancak bazı yeni tip corona virüs varyantlarında bağlanma bölgesinin değiştiği gözlemlendi. Bu, gücünün muhtemelen zamanla azalacağı anlamına geliyor.

ABD'li bilim insanları: Köpek balıklarında yer alan antikorlar Omicron'a karşı koruma sağlayabilir - 12

Bu nedenle köpekbalığı antikorlarından oluşan tedaviler, çeşitli ve mutasyona uğrayan virüslere karşı etkinliklerini en üst düzeye çıkarmak için muhtemelen birden fazla köpekbalığı VNAR'ından oluşan bir kokteyl ile tasarlanacak.

ABD'li bilim insanları: Köpek balıklarında yer alan antikorlar Omicron'a karşı koruma sağlayabilir - 13

KANSER TEDAVİSİNDE DE KULLANIMI ARAŞTIRILIYOR

LeBeau, ayrıca köpekbalığı VNAR'larının kanserlerin tedavisine ve teşhisine yardımcı olma yeteneğini de incelediğini söyledi.

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