ABD'li üst düzey yetkiliden UFO açıklaması: Savaş pilotlarımızın eğitimini kötü etkiliyorlar

Kirby, "Ne olduklarını ya da ne olmadıklarını söylemiyoruz. Pilotlarımızın gördüğü bir şey olduğunu söylüyoruz. Bunun bazı eğitim operasyonlarımız üzerinde kötü etkisi olduğunu söylüyoruz. Bu yüzden de işin özüne inmek istiyoruz. Bunu daha iyi anlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.