ABD'li üst düzey yetkiliden UFO açıklaması: Savaş pilotlarımızın eğitimini kötü etkiliyorlar

ABD Başkanı Joe Biden’a bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby tarafından yapılan bir uyarıya göre, UFO’lar, Amerika'nın savaş pilotlarının muharebe eğitimini olumsuz etkilemeye başladı. Kirby'nin açıklamaları, Beyaz Saray'ın gizemli hava olaylarını ele almaya yönelik yeni bir yaklaşım benimsemesinin ardından geldi.

ABD'li üst düzey yetkiliden UFO açıklaması: Savaş pilotlarımızın eğitimini kötü etkiliyorlar - 1

ABD Donanması'ndan emekli bir tümamiral olan Kirby, UFO'larla ilgili cevaplanmamış soruların önemini vurgulayarak bunların “meşru bir mesele” olarak ele alınmasını istedi. 

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ABD'li üst düzey yetkiliden UFO açıklaması: Savaş pilotlarımızın eğitimini kötü etkiliyorlar - 2

Kısa bir süre önce Beyaz Saray'da düzenlenen bir toplantı sırasında UFO gözlemlerinin pilot eğitimi üzerindeki etkisine dikkat çeken Kirby, "Pilotlar havada eğitim yapmaya çalışırken bu tür şeyler gördüklerinde ne olduklarından emin olamıyorlar ve bu da becerilerini mükemmelleştirme yeteneklerini etkileyebiliyor." diye konuştu.

ABD'li üst düzey yetkiliden UFO açıklaması: Savaş pilotlarımızın eğitimini kötü etkiliyorlar - 3

"PENTAGON UFO'LARI ARAŞTIRMA KONUSUNDA KARARLI"

Diğer taraftan Amiral Kirby, Pentagon'un pilot eğitimlerinin yapıldığı ülkenin kısıtlı hava sahasında meydana gelen esrarengiz olayları daha iyi anlamaya gerçekten kararlı olduğunu vurguladı.

ABD'li üst düzey yetkiliden UFO açıklaması: Savaş pilotlarımızın eğitimini kötü etkiliyorlar - 4

Kirby'nin yorumları, bir F/A-18'in kızılötesi hedefleme podu tarafından çekilen ve Deniz Kuvvetleri havacılarının eğitim tatbikatları için kullanılan Atlantik kıyısındaki kısıtlı hava sahasında uçan gizemli bir nesneyi gösteren 2015 GIMBAL UFO videosunu da destekledi.

ABD'li üst düzey yetkiliden UFO açıklaması: Savaş pilotlarımızın eğitimini kötü etkiliyorlar - 5

Diğer taraftan Kirby, Gelişmiş Havacılık ve Uzay Silah Sistemleri Uygulamaları Programı (AAWSAP) ve Gelişmiş Havacılık ve Uzay Tehdit Tanımlama Programı (AATIP) gibi daha önceki gizli UFO araştırma programlarını reddederken, mevcut çabaların ilk koordineli ve entegre yaklaşımı temsil ettiğini vurguladı.

ABD'li üst düzey yetkiliden UFO açıklaması: Savaş pilotlarımızın eğitimini kötü etkiliyorlar - 6

Bununla birlikte Kirby,  son zamanlarda Kanada ve Alaska üzerinde UFO düşürüldüğüne dair raporlara rağmen, ne kendisinin, ne Beyaz Saray'ın ne de Pentagon'un bu fenomenlerin doğası hakkında kesin bir sonuca varmadığını açıkladı.

ABD'li üst düzey yetkiliden UFO açıklaması: Savaş pilotlarımızın eğitimini kötü etkiliyorlar - 7

Kirby, "Ne olduklarını ya da ne olmadıklarını söylemiyoruz. Pilotlarımızın gördüğü bir şey olduğunu söylüyoruz. Bunun bazı eğitim operasyonlarımız üzerinde kötü etkisi olduğunu söylüyoruz. Bu yüzden de işin özüne inmek istiyoruz. Bunu daha iyi anlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'li üst düzey yetkiliden UFO açıklaması: Savaş pilotlarımızın eğitimini kötü etkiliyorlar - 8

PENTAGON UFO BİRMİ KURDU

Amerika Birleşik Devletleri'nde ordu kameralarına takılan tanımlanamayan cisim görüntüleri yetkilileri harekete geçirdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)  2021 yılında bir UFO birimi kurulduğunu duyurdu. 

ABD'li üst düzey yetkiliden UFO açıklaması: Savaş pilotlarımızın eğitimini kötü etkiliyorlar - 9

Kısaca Airborne adı verilen proje uçan cisimleri tespit ediyor. Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks, Airborne'nun cisimlere "saptama, tanımlama ve niteleme" yaptığını aktardı. 

ABD'li üst düzey yetkiliden UFO açıklaması: Savaş pilotlarımızın eğitimini kötü etkiliyorlar - 10

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, UFO olarak da bilinen tanımlanamayan hava olaylarına (UAP) ilişkin raporunu geçitiğimiz yıl yayımlamıştı.

ABD'li üst düzey yetkiliden UFO açıklaması: Savaş pilotlarımızın eğitimini kötü etkiliyorlar - 11

Raporda, 2004 ve 2021 yılları arasında gözlemlenen hava olaylarının incelendiği belirtildi. ABD hükümetine bağlı kaynaklardan 144 gözlemin saptandığı kaydedilen raporda, bunlardan 80'inin birden çok sensör üzerinden izlendiğine dikkat çekildi.

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