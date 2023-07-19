ABD'li üst düzey yetkiliden UFO açıklaması: Savaş pilotlarımızın eğitimini kötü etkiliyorlar
ABD Başkanı Joe Biden’a bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby tarafından yapılan bir uyarıya göre, UFO’lar, Amerika'nın savaş pilotlarının muharebe eğitimini olumsuz etkilemeye başladı. Kirby'nin açıklamaları, Beyaz Saray'ın gizemli hava olaylarını ele almaya yönelik yeni bir yaklaşım benimsemesinin ardından geldi.
ABD Donanması'ndan emekli bir tümamiral olan Kirby, UFO'larla ilgili cevaplanmamış soruların önemini vurgulayarak bunların “meşru bir mesele” olarak ele alınmasını istedi.