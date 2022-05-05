ABD'nin güney eyaletlerindeki hortumlar büyük hasara neden oldu

ABD’nin güney eyaletleri Oklahoma ve Texas’ta dün gece meydana gelen hortumların yerleşim yerlerinde önemli hasara yol açtığı belirtildi. Aşırı yağış ve fırtınadan oluşan ani seller nedeniyle bazı otobanların trafiğe kapatılırken, on bini aşkın hane elektriksiz kaldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.05.2022 - 17:02

ABD'nin güney eyaletlerindeki hortumlar büyük hasara neden oldu - 1

Oklahoma Acil Durum Yönetimi Departmanından yapılan açıklamada, eyaletin Seminole bölgesinde oluşan hortumların okul ve çiftlik dahil bir binada ciddi hasara yol açtığı kaydedildi.

ABD'nin güney eyaletlerindeki hortumlar büyük hasara neden oldu - 2

Yerel kanal KWTV, Seminole'de devlet okullarının hortum ve fırtına nedeniyle bugün kapalı tutulacağını duyururken, PowerOutage.us sitesi, yaklaşık 23 bin kişinin yaşadığı Seminole bölgesinde 14 bin kişinin elektriksiz kaldığını bildirdi.

ABD'nin güney eyaletlerindeki hortumlar büyük hasara neden oldu - 3

Texas’ın Lockett kasabasında oluşan hortumda da birçok ev ve ahırın büyük zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

ABD'nin güney eyaletlerindeki hortumlar büyük hasara neden oldu - 4

Aşırı yağış ve fırtınadan oluşan ani seller nedeniyle Oklahoma ve Arkansas’ta bazı otobanların trafiğe kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

ABD'nin güney eyaletlerindeki hortumlar büyük hasara neden oldu - 5

Hortumlarda şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmazken, kötü hava şartlarının Texas, Oklahoma ve Arkansas’ta bugün ve yarın devam edeceği uyarısı yapıldı.

ABD'nin güney eyaletlerindeki hortumlar büyük hasara neden oldu - 6
ABD'nin güney eyaletlerindeki hortumlar büyük hasara neden oldu - 7
ABD'nin güney eyaletlerindeki hortumlar büyük hasara neden oldu - 8
ABD'nin güney eyaletlerindeki hortumlar büyük hasara neden oldu - 9

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