ABD’nin Minnesota eyaletinde futbol topu büyüklüğünde Japon balığı istilası

ABD’nin Minnesota eyaletinde yetkililer, halkı nehirlere ve göllere akvaryum balıklarını atmamaları konusunda uyardı. Keller gölünü istila eden futbol topu büyüklüğünde Japon balıklarını toplayan yetkililer, hayvanların ekosisteme zarar verdiğini söyledi.

ntv.com.tr - DHA 13.07.2021 - 11:26

ABD’nin Minnesota eyaletinde futbol topu büyüklüğünde Japon balığı istilası - 1

AŞIRI BÜYÜDÜLER

ABD’de Burnsville şehri sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, bir gölde bulunan ‘aşırı büyümüş’ Japon balıklarının fotoğrafları paylaşılarak, halka, Japon balıklarının aşırı büyüyerek gölün ekosistemine zarar verdiği gerekçesiyle balıkları göllere bırakmamaları çağrısında bulunuldu.
ABD’nin Minnesota eyaletinde futbol topu büyüklüğünde Japon balığı istilası - 2
ABD’nin Minnesota eyaletinde yer alan Burnsville şehrinde göle bırakılan Japon balıkları aşırı büyüdü.
ABD’nin Minnesota eyaletinde futbol topu büyüklüğünde Japon balığı istilası - 3
Burnsville sosyal medya hesabından, yakın zamanda şehirdeki Keller Gölü’nde bulunan aşırı büyümüş Japon balıklarının fotoğrafları paylaşıldı.
ABD’nin Minnesota eyaletinde futbol topu büyüklüğünde Japon balığı istilası - 4

YAKIN ZAMANDA, KELLER GÖLÜNDE BULUNDU

Halka balıkları göllere bırakmama çağrısı yapılan açıklamada, “Lütfen evcil Japon balığınızı göletlere ve göllere bırakmayın! Düşündüğünüzden daha fazla büyüyorlar, dip sedimentlerini bozarak ve bitkileri sökerek düşük su kalitesine neden oluyorlar. Bu büyük Japon balıkları grubu yakın zamanda Keller Gölü’nde bulundu” denildi.
ABD’nin Minnesota eyaletinde futbol topu büyüklüğünde Japon balığı istilası - 5

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