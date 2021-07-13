ABD’nin Minnesota eyaletinde futbol topu büyüklüğünde Japon balığı istilası
ABD’nin Minnesota eyaletinde yetkililer, halkı nehirlere ve göllere akvaryum balıklarını atmamaları konusunda uyardı. Keller gölünü istila eden futbol topu büyüklüğünde Japon balıklarını toplayan yetkililer, hayvanların ekosisteme zarar verdiğini söyledi.
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ntv.com.tr - DHA 13.07.2021 - 11:26
AŞIRI BÜYÜDÜLER
ABD’de Burnsville şehri sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, bir gölde bulunan ‘aşırı büyümüş’ Japon balıklarının fotoğrafları paylaşılarak, halka, Japon balıklarının aşırı büyüyerek gölün ekosistemine zarar verdiği gerekçesiyle balıkları göllere bırakmamaları çağrısında bulunuldu.
ABD’nin Minnesota eyaletinde yer alan Burnsville şehrinde göle bırakılan Japon balıkları aşırı büyüdü.
Burnsville sosyal medya hesabından, yakın zamanda şehirdeki Keller Gölü’nde bulunan aşırı büyümüş Japon balıklarının fotoğrafları paylaşıldı.
YAKIN ZAMANDA, KELLER GÖLÜNDE BULUNDU
Halka balıkları göllere bırakmama çağrısı yapılan açıklamada, “Lütfen evcil Japon balığınızı göletlere ve göllere bırakmayın! Düşündüğünüzden daha fazla büyüyorlar, dip sedimentlerini bozarak ve bitkileri sökerek düşük su kalitesine neden oluyorlar. Bu büyük Japon balıkları grubu yakın zamanda Keller Gölü’nde bulundu” denildi.
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