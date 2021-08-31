ABD'yi Ida kasırgası vurdu: 2 kişi öldü, 1 milyon kişi elektriksiz

Rüzgar hızının saatte 240 kilometreye ulaştığı Ida kasırgası ABD'nin Loisiana eyaletini vurdu. Mississippi eyaletinde şiddetli yağışın ardından ana yolun bir bölümünün çökmesi sonucu 7 araç çukura düştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. ABD’nin Mississippi eyaletine bağlı George County’de şiddetli yağış sonrası ana yolda çökme meydana geldi.

NTV - Anadolu Ajansı 31.08.2021 - 16:15

ABD'yi Ida kasırgası vurdu: 2 kişi öldü, 1 milyon kişi elektriksiz - 1

Dördüncü kategorideki Ida kasırgası, Louisiana eyaletini etkisi altına aldı. Aşırı yağışın yanı sıra hızı saatte 240 kilometreye bulan rüzgar çevrede hasara yol açtı.

ABD'yi Ida kasırgası vurdu: 2 kişi öldü, 1 milyon kişi elektriksiz - 2

ABD tarihinin en güçlü beşinci kasırgası olarak kayıtlara geçen Ida güç kaybetse de rüzgar hızı saatte 170 kilometrenin üzerinde seyrediyor.

Kasırga nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

ABD'yi Ida kasırgası vurdu: 2 kişi öldü, 1 milyon kişi elektriksiz - 3

ABD'nin Mississippi eyaletine bağlı George County'de şiddetli yağış sonrası ana yolda çökme meydana geldi. Karayolu Devriye Polisi Cal Robertson, 7 aracın açılan çukura düştüğünü belirterek, "23 yıllık görevimde böyle bir şey görmedim" ifadeleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

ABD'yi Ida kasırgası vurdu: 2 kişi öldü, 1 milyon kişi elektriksiz - 4

ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAFTALAR SÜREBİLİR

Kasırga nedeniyle New Orleans kentinin tamamı elektriksiz kalırken, yaklaşık bir milyon kişiye elektrik verilemiyor.

Eyalet yetkilileri, elektrik ve iletişim kesintilerinin arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını açıkladı.

Louisina’nın en büyük elektrik şirketi Entergy, elektrik kesintilerinin kaynağını henüz bilmediklerini, kasırganın hasarını tespit etmenin günler sürebileceğini, elektrik kesintilerinin giderilmesinin ise "haftalar sürmesini" beklediklerini duyurdu.

ABD'yi Ida kasırgası vurdu: 2 kişi öldü, 1 milyon kişi elektriksiz - 5

Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin de yaralandığını açıklayan Robertson, yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğunu aktardı. George County Şerif Ofisi ise çökmenin meydana geldiği yolun, Mississippi ve Louisiana eyaletleri arasındaki ana yol olduğunu ifade etti.

Pazar günü Louisiana'da Kategori 4 seviyesinde karaya çıkan Ida Kasırgası, Mississippi'de de sağanak yağışa yol açarken, eyalette 58 binden fazla hane elektriksiz kaldı.

ABD'yi Ida kasırgası vurdu: 2 kişi öldü, 1 milyon kişi elektriksiz - 6
Yiyecek ve su stoğu yapan halka evlerinden çıkmamaları uyarısı yapılıyor.
ABD'yi Ida kasırgası vurdu: 2 kişi öldü, 1 milyon kişi elektriksiz - 7

JOE BIDEN LOİSİANA'DA DOĞAL AFET İLAN ETTİ

İki nükleer santralin yer aldığı Louisiana'da, 17 petrol rafinerisi bulunuyor. Ida kasırgasının karaya ulaşmasıyla Meksika körfezindeki petrol ve doğalgaz üretiminin yüzde 95'inin durduğu belirtiliyor.
ABD'yi Ida kasırgası vurdu: 2 kişi öldü, 1 milyon kişi elektriksiz - 8
Louisiana'da 2005'te etkili olan Katrina Kasırgası'nda bin 800 kişi yaşamını yitirmiş, on binlerce kişi günlerce kurtarılmayı beklemişti.

Katrina kasırgasının ardından sel ve su baskınlarına karşı geniş önlemler alındığına vurgu yapan ABD'li yetkililerse tablonun 16 yıl öncekinden farklı olacağı görüşünde.
ABD'yi Ida kasırgası vurdu: 2 kişi öldü, 1 milyon kişi elektriksiz - 9
ABD'yi Ida kasırgası vurdu: 2 kişi öldü, 1 milyon kişi elektriksiz - 10
ABD'yi Ida kasırgası vurdu: 2 kişi öldü, 1 milyon kişi elektriksiz - 11
ABD'yi Ida kasırgası vurdu: 2 kişi öldü, 1 milyon kişi elektriksiz - 12
ABD'yi Ida kasırgası vurdu: 2 kişi öldü, 1 milyon kişi elektriksiz - 13
ABD'yi Ida kasırgası vurdu: 2 kişi öldü, 1 milyon kişi elektriksiz - 14
ABD'yi Ida kasırgası vurdu: 2 kişi öldü, 1 milyon kişi elektriksiz - 15
ABD'yi Ida kasırgası vurdu: 2 kişi öldü, 1 milyon kişi elektriksiz - 16

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