ABD'yi ve Kanada'yı kavuran yüksek sıcaklıklar Kuzey Avrupa'da: İskandinavya'da yüzyılın sıcaklık rekorları kırıldı

SICAKLIKLAR İLK DEFA 34 DERECEYİ AŞTI

İskandinav ülkeleri, hafta sonu boyunca bazı yerlerde 34 dereceyi aşan sıcaklıklar da dahil olmak üzere rekor hava sıcaklıkları kaydetti.

Finlandiya'da Ulusal Meteoroloji Enstitüsü kayıtların başladığı 1844'ten bu yana Haziran ayında ilk defa sıcaklıklarının bu kadar yükseldiğini bildirdi.