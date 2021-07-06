ABD'yi ve Kanada'yı kavuran yüksek sıcaklıklar Kuzey Avrupa'da: İskandinavya'da yüzyılın sıcaklık rekorları kırıldı

ntv.com.tr - AFP - Reuters 06.07.2021 - 16:14
İskandinav ülkeleri, hafta sonu boyunca bazı yerlerde 34 dereceyi aşan sıcaklıklar da dahil olmak üzere rekor hava sıcaklıkları kaydetti.
Finlandiya'da Ulusal Meteoroloji Enstitüsü kayıtların başladığı 1844'ten bu yana Haziran ayında ilk defa sıcaklıklarının bu kadar yükseldiğini bildirdi.
STT haber ajansı, Laponya bölgesinde, termometrelerin 34,7 derece kaydettiği 1914'ten bu yana, geçen pazar en sıcak gün yaşandığını duyurdu. Sıcaklıklar, 33,6 dereceye çıktı. İsveç'in bazı bölgeleri de Haziran ayı için rekor seviyeler bildirdi.
Bununla birlikte İskandinavya’daki yüksek sıcaklıklar, Kanada ve Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde yıkıma neden olan yoğun sıcak hava dalgalarını takip ediyor.
ABD’de yer alan Oregon eyaletinin valisi Kate Brown, yoğun sıcak hava dalgasının yalnızca eyalette 95 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Kanada'nın güneybatı kesimlerinde de 720’yi aşkın kişinin aşırı sıcaktan hayatını kaybettiği açıklandı.
Uzmanlar, iklim krizinin körüklediği feci koşulların önümüzdeki aylarda daha da kötüleşeceğinden korkuyorlar.
Avustralya'da Monash Üniversitesi'ne bağlı Dünya, Atmosfer ve Çevre Okulu’nda meteoroloji profesörü olan Michael Reeder, Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarındaki olayların bağlantılı olduğunu söyledi.
Reeder, Kuzey Amerika’da sıcak hava dalgasının oluşmasına izin veren meteorolojik koşulların, Japonya yakınlarındaki atmosferi bozduğunu ve Rossby dalgası olarak bilinen dalgalanmalar yarattığını söyledi. Bu dalga Kanada'nın batısında patladı ve sıcak hava dalgası için koşulları tetikledi.
Reeder, "Bir gitar telini koparmak gibi. Bozukluk akım boyunca yayıldı. Kuzey Amerika'ya ulaşıyor, güçleniyor ve atmosferin orta kısmında büyük bir yüksek basınç sistemi üretiyor" dedi.
Bilim insanı, bu olayın daha sonra kuzey Atlantik üzerinde başka bir dalgayı başlattığını ve ardından İskandinav bölgelerinde yüksek sıcaklıklar için gerekli koşulları sağladığını açıkladı:
"Bu açıdan bakıldığında, İskandinavya üzerindeki yüksek sıcaklıklar, Kuzey Amerika'da olanlarla doğrudan bağlantılı."
Öte yandan, Haziran 2021, İsveç'te şimdiye kadar kaydedilen en sıcak üçüncü ay oldu. Kanada’da sıcaklıklar geçen hafta 49,6C'ye ulaşarak 84 yıllık bir rekor kırıldı. British Columbia eyaletinde şu anda bir dizi orman yangınıyla mücadele ediliyor.
Öte yandan, dünyanın birçok yerinde bu yıl zaten, ezici sıcaklıklar yaşandı. Kış aylarının yaşandığı güney yarımkürede, Haziran ayı Yeni Zelanda'da kaydedilenen sıcak ay oldu.
Ayrıca, Birleşmiş Milletler Antarktika kıtası için geçen yıl ölçülen 18,3 derece ile yeni bir rekor yüksek sıcaklık yaşandığını doğruladı.