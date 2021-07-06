ABD'yi ve Kanada'yı kavuran yüksek sıcaklıklar Kuzey Avrupa'da: İskandinavya'da yüzyılın sıcaklık rekorları kırıldı

Küresel ısınma ve insan faaliyetleri nedeniyle dünya her geçen gün yeni bir felakete sürüklenmeye devam ediyor. Kanada ve ABD’de 800’ü aşkın kişinin ölümüne neden olan sıcak hava dalgası İskandinavya’ya ulaştı. Norveç, İsveç ve Finlandiya’nın bazı bölgelerinde termometreler 34’yi aşan sıcaklıklar kaydetti. Finlandiya’nın Laponya bölgesi, 1914’ten beri en yüksek sıcaklığa ulaştı. Ayrıca, kış aylarının yaşandığı Yeni Zelanda’da Haziran ayı en sıcak ay oldu. Uzmanlar, yüksek sıcaklıklara karşı hiçbir ülkenin güvende olmadığı konusunda uyararak, acil önlem çağrısında bulundu.

ntv.com.tr - AFP - Reuters 06.07.2021 - 16:14

ABD'yi ve Kanada'yı kavuran yüksek sıcaklıklar Kuzey Avrupa'da: İskandinavya'da yüzyılın sıcaklık rekorları kırıldı - 1

SICAKLIKLAR İLK DEFA 34 DERECEYİ AŞTI

İskandinav ülkeleri, hafta sonu boyunca bazı yerlerde 34 dereceyi aşan sıcaklıklar da dahil olmak üzere rekor hava sıcaklıkları kaydetti.

Finlandiya'da Ulusal Meteoroloji Enstitüsü kayıtların başladığı 1844'ten bu yana Haziran ayında ilk defa sıcaklıklarının bu kadar yükseldiğini bildirdi. 

ABD'yi ve Kanada'yı kavuran yüksek sıcaklıklar Kuzey Avrupa'da: İskandinavya'da yüzyılın sıcaklık rekorları kırıldı - 2

STT haber ajansı, Laponya bölgesinde, termometrelerin 34,7 derece kaydettiği 1914'ten bu yana, geçen pazar en sıcak gün yaşandığını duyurdu. Sıcaklıklar, 33,6 dereceye çıktı. İsveç'in bazı bölgeleri de Haziran ayı için rekor seviyeler bildirdi.

ABD'yi ve Kanada'yı kavuran yüksek sıcaklıklar Kuzey Avrupa'da: İskandinavya'da yüzyılın sıcaklık rekorları kırıldı - 3

Bununla birlikte İskandinavya’daki yüksek sıcaklıklar, Kanada ve Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde yıkıma neden olan yoğun sıcak hava dalgalarını takip ediyor. 

ABD'yi ve Kanada'yı kavuran yüksek sıcaklıklar Kuzey Avrupa'da: İskandinavya'da yüzyılın sıcaklık rekorları kırıldı - 4

ABD VE KANADA'DA AŞIRI SICAKLAR NEDENİYLE 800'Ü AŞKIN KİŞİ ÖLDÜ

ABD’de yer alan Oregon eyaletinin valisi Kate Brown, yoğun sıcak hava dalgasının yalnızca eyalette 95 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Kanada'nın güneybatı kesimlerinde de 720’yi aşkın kişinin aşırı sıcaktan hayatını kaybettiği açıklandı. 

ABD'yi ve Kanada'yı kavuran yüksek sıcaklıklar Kuzey Avrupa'da: İskandinavya'da yüzyılın sıcaklık rekorları kırıldı - 5

ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA DURUM KÖTÜLEŞEBİLİR

Uzmanlar, iklim krizinin körüklediği feci koşulların önümüzdeki aylarda daha da kötüleşeceğinden korkuyorlar.

ABD'yi ve Kanada'yı kavuran yüksek sıcaklıklar Kuzey Avrupa'da: İskandinavya'da yüzyılın sıcaklık rekorları kırıldı - 6

KANADA VE KUZEY AMAERİKA'DAKİ SICAKLIKLAR AVRUPA'YA YÖNELDİ

Avustralya'da Monash Üniversitesi'ne bağlı Dünya, Atmosfer ve Çevre Okulu’nda meteoroloji profesörü olan Michael Reeder, Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarındaki olayların bağlantılı olduğunu söyledi.

ABD'yi ve Kanada'yı kavuran yüksek sıcaklıklar Kuzey Avrupa'da: İskandinavya'da yüzyılın sıcaklık rekorları kırıldı - 7

Reeder, Kuzey Amerika’da  sıcak hava dalgasının oluşmasına izin veren meteorolojik koşulların, Japonya yakınlarındaki  atmosferi bozduğunu ve Rossby dalgası olarak bilinen  dalgalanmalar yarattığını söyledi. Bu dalga Kanada'nın batısında patladı ve sıcak hava dalgası için koşulları tetikledi.

ABD'yi ve Kanada'yı kavuran yüksek sıcaklıklar Kuzey Avrupa'da: İskandinavya'da yüzyılın sıcaklık rekorları kırıldı - 8

"BİR GİTAR TELİNİ KOPARMAK GİBİ"

Reeder, "Bir gitar telini koparmak gibi. Bozukluk akım boyunca yayıldı. Kuzey Amerika'ya ulaşıyor, güçleniyor ve atmosferin orta kısmında büyük bir yüksek basınç sistemi üretiyor" dedi.

ABD'yi ve Kanada'yı kavuran yüksek sıcaklıklar Kuzey Avrupa'da: İskandinavya'da yüzyılın sıcaklık rekorları kırıldı - 9

Bilim insanı, bu olayın daha sonra kuzey Atlantik üzerinde başka bir dalgayı başlattığını ve ardından İskandinav bölgelerinde yüksek sıcaklıklar için gerekli koşulları sağladığını açıkladı:

ABD'yi ve Kanada'yı kavuran yüksek sıcaklıklar Kuzey Avrupa'da: İskandinavya'da yüzyılın sıcaklık rekorları kırıldı - 10

"Bu açıdan bakıldığında, İskandinavya üzerindeki yüksek sıcaklıklar, Kuzey Amerika'da olanlarla doğrudan bağlantılı."

ABD'yi ve Kanada'yı kavuran yüksek sıcaklıklar Kuzey Avrupa'da: İskandinavya'da yüzyılın sıcaklık rekorları kırıldı - 11

BİR DİZİ ORMAN YANGINI ÇIKTI

Öte yandan, Haziran 2021, İsveç'te şimdiye kadar kaydedilen en sıcak üçüncü ay oldu. Kanada’da sıcaklıklar geçen hafta 49,6C'ye ulaşarak 84 yıllık bir rekor kırıldı. British Columbia eyaletinde şu anda  bir dizi orman yangınıyla mücadele ediliyor.

ABD'yi ve Kanada'yı kavuran yüksek sıcaklıklar Kuzey Avrupa'da: İskandinavya'da yüzyılın sıcaklık rekorları kırıldı - 12

KIŞ MEVSİMİNİN YAŞANDIĞI YENİ ZELANDA'DA HAVA SICAKLIĞI ZİRVEDE

Öte yandan, dünyanın birçok yerinde bu yıl zaten, ezici sıcaklıklar yaşandı. Kış aylarının yaşandığı güney yarımkürede, Haziran ayı Yeni Zelanda'da kaydedilenen sıcak ay oldu. 

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Antarktika kıtası için geçen yıl ölçülen 18,3 derece ile yeni bir rekor yüksek sıcaklık yaşandığını doğruladı.

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