ABD’yi vuran Ida Kasırgası’nda can kaybı 4’e yükseldi

Anadolu Ajansı 01.09.2021 - 06:26
ABD'nin güneyinde Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde etkili olan İda Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre, hafta sonu saatte 240 kilometreden fazla rüzgar hızıyla kategori 4 seviyesinde Louisiana eyaletini vuran ve Mississippi'de de etkili olan İda Kasırgası tropik fırtınaya dönüştü.
Yetkililer, kasırga nedeniyle pazartesi akşamı Mississippi'nin güneyinde bir otobanın çökmesi sonucu iki kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını söyledi.
Louisiana'da da bir kişi sel, bir kişi ise üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybederken eyalet Valisi John Bel Edwards, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu belirtti.
Yetkililer, tropik fırtınaya dönüşen ve kuzeye doğru ilerleyen Ida Kasırgası'nın Pennsylvania, West Virginia ve Maryland'in batısında sele neden olabileceği uyarısında bulundu.
Güney eyaletlerinde 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kalırken GSM şebekelerinde kesintiler yaşanıyor ve yetkililer bazı bölgelerde temiz içme suyuna erişim sıkıntısıyla karşılaşıldığını belirtiyor.
İda Kasırgası, caz müzisyeni Louis Armstrong’un çocukluğunu geçirdiği “Karnofsky Shop” adlı tarihi mekânı yerle bir etti.
ABD’de "cazın doğum yeri" olarak bilinen New Orleans şehrinde, Armstrong’un çocukken yanına yerleştiği ve müzik kariyerinde destek aldığı Karnofsky ailesinin kömür dükkanı ve evinin bulunduğu "tarihi eser" statüsündeki binanın yıkıldığı bildirildi.
Ulusal Park Hizmetlerine göre, Armstrong çocukken evden ayrıldıktan sonra Rusya göçmeni Karnofsky ailesinin yanına yerleşmiş ve dükkanında çalışmıştı. Ünlü cazcının ilk kornetini aileden borç para alarak satın aldığı biliniyordu.
Karnofsky ailesinin oğlu Moris Karnofsky, Louis Armstrong'un "ikinci evi" olarak tanınan binayı sonradan bir müzik dükkanına dönüştürmüştü.