Afetlerde sevdiklerini değil evini kaybeden yaşlılarda bunama riski artıyor

Harvard Üniversitesi’nden uzmanlar tarafından yapılan çalışmada, Japonya’da 2011’de meydana gelen tsunami ve depremde hayatını kaybeden yaşlıların bilişsel gerilemeyle daha fazla karşılaştıkları görüldü. 3 bin 350 kişi üzerinde yapılan araştırma, evlerini kaybeden yaşlıların yakınlarını kaybedenlere göre bilişsel olarak daha çok etkilendiğini ortaya koydu.

ntv.com.tr 04.10.2021 - 13:53 | Son Güncelleme : 04.10.2021 - 14:07

Afetlerde sevdiklerini değil evini kaybeden yaşlılarda bunama riski artıyor - 1

Harvard Üniversitesi tarafından 2011’de Japonya’da meydana gelen tsunami felaketinden etkilenen bireylerin verileri kullanılarak yapılan araştırmada doğal afetler ve bilişsel gerileme arasında bir ilişki olduğu bulundu.

Afetlerde sevdiklerini değil evini kaybeden yaşlılarda bunama riski artıyor - 2
Araştırma ekibi, izolasyonun yükselmesinin evlenmemiş, az eğitimli ve en yaşlıların yüksek bilişsel gerileme riskiyle karşı karşıya olduğu arasında bir bağ olduğunu söyledi.
Afetlerde sevdiklerini değil evini kaybeden yaşlılarda bunama riski artıyor - 3

GELECEKTE ÖNLEM ALMAK ADINA ÖNEMLİ

Tsunamiyi ve 9 büyüklüğünde depremi doğrudan deneyimleyenlerin bilişsel etkilerini inceleyen araştırmayı yürüten Koichiro Shiba, ‘’Gelecekte acil durumlarda müdahale ederken kamu sağlığı kaynaklarını kullanmak adına, özellikle nüfusun tehlikeye açık olan kesimi çok önemli’’ diye belirtti.

Afetlerde sevdiklerini değil evini kaybeden yaşlılarda bunama riski artıyor - 4

3 BİN 500 KİŞİNİN VERİSİ TOPLANDI

Shiba, tsunamiden en fazla etkilenen Miyagi bölgesindeki Iwanuma şehrinde yaşayanların verilerini topladı. Yaş ortalaması 73.2 olan toplam 3 bin 350 kişinin felaketten 7 ay önce, 2 buçuk ay sonra ve 5 yıl sonraki verilerini karşılaştırdı.

Afetlerde sevdiklerini değil evini kaybeden yaşlılarda bunama riski artıyor - 5

Bilişsel durumları sorulan görüşmecilerin kendi yanıtlarının dışında ayrıca onlarla ilgilenenlerin cevapları da araştırmaya dahil edildi.

Afetlerde sevdiklerini değil evini kaybeden yaşlılarda bunama riski artıyor - 6

YAKIN BİRİNİ KAYBETMEK BİLİŞSEL GERİLEME YARATMIYOR

Araştırma sonucunda ekip, doğal afet sırasında evini kaybedenlerin bilişsel becerilerindeki gerilemenin hızlandığını fark etti. Bunun yanında, afette yakınlarından birini kaybetmenin bilişsel gerilemede herhangi bir değişim yaratmadığnın görülmesi araştırmacıları şaşırttı.

Afetlerde sevdiklerini değil evini kaybeden yaşlılarda bunama riski artıyor - 7

DÜŞÜK GELİRLİLER DAHA FAZLA ETKİLENİYOR

Düşük gelirli insanların doğal afetle karşılaştıklarında daha fazla bilişsel gerilemeyle karşılaştıkları ortaya çıktı. İleri yaşta, yalnız ve evlenmemiş olmanın sosyal anlamda izolasyonu arttırıp bilişsel gerilemeyi tetiklemiş olabileceği görüldü.

Afetlerde sevdiklerini değil evini kaybeden yaşlılarda bunama riski artıyor - 8

Bu nedenle afet sonrasında sosyal etkileşimi artıracak çalışmaların yapılmasının önemli olduğunu söyleyen Shiba, çalışmanın bu konuda önlemler alınmasını sağlamak adına yararlı olacağını düşündüğünü aktardı.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER