Afetlerde sevdiklerini değil evini kaybeden yaşlılarda bunama riski artıyor

ntv.com.tr 04.10.2021 - 13:53 | Son Güncelleme : 04.10.2021 - 14:07
Harvard Üniversitesi tarafından 2011’de Japonya’da meydana gelen tsunami felaketinden etkilenen bireylerin verileri kullanılarak yapılan araştırmada doğal afetler ve bilişsel gerileme arasında bir ilişki olduğu bulundu.
Tsunamiyi ve 9 büyüklüğünde depremi doğrudan deneyimleyenlerin bilişsel etkilerini inceleyen araştırmayı yürüten Koichiro Shiba, ‘’Gelecekte acil durumlarda müdahale ederken kamu sağlığı kaynaklarını kullanmak adına, özellikle nüfusun tehlikeye açık olan kesimi çok önemli’’ diye belirtti.
Shiba, tsunamiden en fazla etkilenen Miyagi bölgesindeki Iwanuma şehrinde yaşayanların verilerini topladı. Yaş ortalaması 73.2 olan toplam 3 bin 350 kişinin felaketten 7 ay önce, 2 buçuk ay sonra ve 5 yıl sonraki verilerini karşılaştırdı.
Bilişsel durumları sorulan görüşmecilerin kendi yanıtlarının dışında ayrıca onlarla ilgilenenlerin cevapları da araştırmaya dahil edildi.
Araştırma sonucunda ekip, doğal afet sırasında evini kaybedenlerin bilişsel becerilerindeki gerilemenin hızlandığını fark etti. Bunun yanında, afette yakınlarından birini kaybetmenin bilişsel gerilemede herhangi bir değişim yaratmadığnın görülmesi araştırmacıları şaşırttı.
Düşük gelirli insanların doğal afetle karşılaştıklarında daha fazla bilişsel gerilemeyle karşılaştıkları ortaya çıktı. İleri yaşta, yalnız ve evlenmemiş olmanın sosyal anlamda izolasyonu arttırıp bilişsel gerilemeyi tetiklemiş olabileceği görüldü.
Bu nedenle afet sonrasında sosyal etkileşimi artıracak çalışmaların yapılmasının önemli olduğunu söyleyen Shiba, çalışmanın bu konuda önlemler alınmasını sağlamak adına yararlı olacağını düşündüğünü aktardı.