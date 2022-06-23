Afganistan'da deprem: Can kaybı bini aştı

Afganistan’ın doğusunda, Pakistan sınırındaki vilayetleri vuran deprem nedeniyle şu ana kadar binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.06.2022 - 04:44

Afganistan'da deprem: Can kaybı bini aştı - 1

'ın Paktika vilayetinde dün gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde can kaybı bini aştı.

Afganistan'da deprem: Can kaybı bini aştı - 2

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin şiddetini önce 6,1 daha sonra 5,9 olarak açıklamıştı.

Afganistan'da deprem: Can kaybı bini aştı - 3

Deprem, ülkede nüfus yoğunluğunun olduğu bölgeleri vururken sarsıntılar başkent Kabil dahil olmak üzere Host, Paktia, Paktika, Gazni, Logar ve Nangerhar gibi vilayetlerde de güçlü şekilde hissedildi.

Afganistan'da deprem: Can kaybı bini aştı - 4

Ancak insan kaybı ve maddi hasar çok büyük oranda Paktika vilayetinin Pakistan sınırında, sıfır noktasında bulunan Giyan ve Bermel ilçeleri ve köylerinde yaşandı.

Afganistan'da deprem: Can kaybı bini aştı - 5

ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNE ARA VERİLDİ

Havanın kararması, ilçe merkezleri ve köylerde elektriğin olmaması ve yağışlar nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına sabaha kadar verildi.

Afganistan'da deprem: Can kaybı bini aştı - 6
Afganistan'da deprem: Can kaybı bini aştı - 7
Afganistan'da deprem: Can kaybı bini aştı - 8
Afganistan'da deprem: Can kaybı bini aştı - 9

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