Afganistan'da deprem: Can kaybı bini aştı

Haberler - Anadolu Ajansı 23.06.2022 - 04:44
Afganistan'ın Paktika vilayetinde dün gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde can kaybı bini aştı.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin şiddetini önce 6,1 daha sonra 5,9 olarak açıklamıştı.
Deprem, ülkede nüfus yoğunluğunun olduğu bölgeleri vururken sarsıntılar başkent Kabil dahil olmak üzere Host, Paktia, Paktika, Gazni, Logar ve Nangerhar gibi vilayetlerde de güçlü şekilde hissedildi.
Ancak insan kaybı ve maddi hasar çok büyük oranda Paktika vilayetinin Pakistan sınırında, sıfır noktasında bulunan Giyan ve Bermel ilçeleri ve köylerinde yaşandı.
Havanın kararması, ilçe merkezleri ve köylerde elektriğin olmaması ve yağışlar nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına sabaha kadar verildi.