Afganistan’da eğitim başladı: Kız ve erkek öğrenciler perdeyle ayrıldı

20 yılın ardından ABD’nin çekilmesiyle Taliban kontrolüne giren Afganistan'da üniversite eğitimi, erkek ve kız öğrencilerin bir sınıfın ortasında bir perdeyle ayrılmasıyla yeniden başladı. Kabil’deki İbni Sina Üniversitesi'nde eğitime başlayan kız ve erkek öğrencilerin, sınıfta otururken aralarında bulunan perde dikkat çekti.

ntv.com.tr 07.09.2021 - 11:27

Afganistan’da eğitim başladı: Kız ve erkek öğrenciler perdeyle ayrıldı - 1

Amerika Birleşik Devletleri’nin 20 yılın ardından ülkeden çekilmesiyle Taliban kontrolüne geçen Afganistan’da eğitim yeniden başladı.

Afganistan’da eğitim başladı: Kız ve erkek öğrenciler perdeyle ayrıldı - 2

Ülkede başlayan akademik yıl ile ilgili paylaşılan fotoğraflarda ise, kız ve erkek öğrencilerin eğitim gördükleri sınıflarda perde ile ayrıldıkları görüldü.

Afganistan’da eğitim başladı: Kız ve erkek öğrenciler perdeyle ayrıldı - 3

Kabil’de yer alan İbni Sina Üniversitesi’nde paylaşılan fotoğraflarda, kız ve erkek öğrencilerin birbirlerinden ayrı şekilde oturarak eğitim aldıkları görülürken, aralarındaki perde dikkat çekti.

Afganistan’da eğitim başladı: Kız ve erkek öğrenciler perdeyle ayrıldı - 4

Taliban, geçtiğimiz ay ABD’nin ülkeden çekilmesiyle yönetimi devraldıktan sonra yaptığı açıklamada, kadınların haklarının korunacağını ve üniversite eğitimi görebileceklerini belirtmişti.

Afganistan’da eğitim başladı: Kız ve erkek öğrenciler perdeyle ayrıldı - 5

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, "binlerce" okulun faaliyete devam ettiğini söyledi.

Taliban tarafından kadınların haklarının korunacağı ve üniversite seviyesine kadar eğitim alabilecekleri belirtilirken, ülkedeki çoğu kişi, grubun en son iktidarda olduğu zaman görülen katı rejim kurallarına geri dönülmesinden korkuyor.

Afganistan’da eğitim başladı: Kız ve erkek öğrenciler perdeyle ayrıldı - 6
1996'dan 2001'e kadar kadınlar birçok alandan uzak bırakılarak ev hapsine girmiş, çalışmalarına veya eğitim görmelerine izin verilmemişti.

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