Afganistan'da eğlenceye Taliban arası

Üç ve dört ay öncesine göre lunaparkın hayli boş kaldığını dile getiren Arabzade, "Daha önce günlük 100 dolar kazanıyorsak şu an bu 10 dolara kadar indi. Buna rağmen biz parkı açık tutuyoruz. İnşallah bu günler de geçer" diye konuştu.

Arabzade, artık aileler yerine Taliban mensuplarının parkta eğlendiğini söyledi.