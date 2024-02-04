Afganistan'da mevsimin en yoğun kar yağışı görüldü

SU KAYNAKLARI BESLENİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Afganistan küresel ısınma ve kuraklıktan en fazla etkilenen 10 ülke arasında yer alıyor.

Denize kıyısı bulunmayan Afganistan'ın yer altı ve yer üstü su kaynakları da giderek azalıyor.

Dağlara yağan karın erimesiyle su kaynakları besleniyor. Bu nedenle özellikle kış aylarındaki yağmur ve kar yağışları Afganistan için hayati öneme sahip bulunuyor.