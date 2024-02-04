Afganistan'da mevsimin en yoğun kar yağışı görüldü
Afganistan'da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kar yağışları ülkenin orta ve kuzey kesimlerini etkisi altına alırken başkent Kabil'de mevsimin en yoğun kar yağışı görüldü.
Afganistan Meteoroloji Kurumu ülke genelinde 30 vilayette kar yağışlarının devam ettiğini açıkladı.
Afganistan Su ve Enerji Bakanlığı, halktan evlerin çatı ve avlularında biriken karı su kuyuları ve yer altı sularının beslenmesi için toprak zemin üzerinde biriktirmelerini istedi.
Kar yağışları nedeniyle Kabil'i ülkenin kuzey vilayetlerine bağlayan Saleng Tüneli ile orta ve kuzey bölgelerde dağlık alanlardaki birçok yerleşim yerine ulaşım kapandı.