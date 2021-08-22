Afganistan'da son durum: Taliban üç ilçenin kontrolünü kaybetti

ntv.com.tr - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 22.08.2021 - 15:16
Büyük ölçüde Peştun etnik tabanına dayanan Taliban'ın Kabil'i kontrolüne almasının ardından bunun taraflar arasında yaşanan ilk çatışma olduğu belirtildi.
Diğer taraftan, Taliban, ülkedeki 34 vilayet merkezinin 33'ünü kontrolüne alırken Kabil'in kuzeyindeki Pencşir, tüm ilçeleriyle beraber henüz Taliban hakimiyetine girmeyen tek Afganistan vilayeti durumunda. Ayrıca yerel grupların Kabil, Parvan, Kapisa, Maydan Wardak gibi vilayetlerdeki az sayıda ilçeyi kontrol ettiği biliniyor.