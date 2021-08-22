Afganistan'da son durum: Taliban üç ilçenin kontrolünü kaybetti

Afganistan'da ABD'nin çekilmesinin ardından yaşanan kaos sürüyor. Ülkede Bağlan vilayetine bağlı Pule Hisar, Deh Salah ve Andarab Taliban'dan eski yönetime bağlı güçler ve yerel gruplara geçti. Bununla brilikte, ABD'nin tahliye uçağında Afgan bir kadın da doğum yaptı. Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nda duvarın üzerinden ABD askerlerine verilirken görüntülenen bebek ise ailesine kavuştu.

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ntv.com.tr - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 22.08.2021 - 15:16

Afganistan'ın "Tolo News” kanalının yerel kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yerel gruplar ile Taliban güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı ve her iki tarafın da ağır kayıplar verdiği belirtildi.



Çatışmalar sonucu başkent Kabil'in kuzeyindeki Bağlan vilayetine bağlı Pule Hisar, Deh Salah ve Andarab ilçelerinin kontrolünün eski yönetime bağlı güçler ve yerel gruplara geçtiği bildirildi.



Üç ilçede ağırlıklı Tacikler olmak üzere yaklaşık 100 bin kişi yaşıyor.

Büyük ölçüde Peştun etnik tabanına dayanan Taliban'ın Kabil'i kontrolüne almasının ardından bunun taraflar arasında yaşanan ilk çatışma olduğu belirtildi. Diğer taraftan, Taliban, ülkedeki 34 vilayet merkezinin 33'ünü kontrolüne alırken Kabil'in kuzeyindeki Pencşir, tüm ilçeleriyle beraber henüz Taliban hakimiyetine girmeyen tek Afganistan vilayeti durumunda. Ayrıca yerel grupların Kabil, Parvan, Kapisa, Maydan Wardak gibi vilayetlerdeki az sayıda ilçeyi kontrol ettiği biliniyor.

Afganistan'da Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nda duvarın üzerinden ABD askerlerine verilirken görüntülenen bebek ailesine kavuştu.



Gulf Today gazetesinin haberine göre, Pentagon Sözcüsü John Kirby, sosyal medyada Kabil'de havalimanında bir duvarın üzerinden geçirilirken görüntülenen bebeğin durumu hakkında bilgi verdi.





Kirby, "Bahsi geçen görüntüde, bebeğin ailesi askerlerden hasta olduğu için bebeğe bakmalarını istedi" dedi.Bunun üzerine, bir askerin duvarın üzerinden uzanarak bebeği aldığını ve tedavi için götürdüğünü aktaran Kirby, tedavinin ardından bebeğin ailesine teslim edildiğini kaydetti.



Kirby, ABD askerinin bu tutumunu "bir merhamet eylemi" olarak nitelendirdi.



Sosyal medyada yayılan videoda, Amerikalı bir askerin dikenli tellerle çevrili bir duvarın üzerinden uzanarak bir bebeği aldığı ve korumalı yerleşkeye taşıdığı görülüyor.

TAHLİYE EDİLEN KADIN ABD UÇAĞINDA DOĞUM YAPTI Afganistan'dan tahliye edilen bir kadının, ABD'nin askeri uçağında bebeğini dünyaya getirdiği bildirildi.

CNN'deki habere göre, ABD Hava Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kabil'den Orta Doğu'daki bir ABD üssüne tahliye edilen uçaktaki hamile kadının, uçak Almanya'daki Ramstein Hava Üssü için yola çıktığı sırada doğum sancılarının başladığı belirtildi.

Kadının uçuş sırasında düşük hava basıncı nedeniyle komplikasyonlar yaşamaya başladığı ifade edilen açıklamada, pilotun kabin basıncını yükseltmek için alçalmaya karar verdiği, bu sayede annenin hayatının kurtarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kimliği açıklanmayan kadının Ramstein Hava Üssü'ne indikten hemen sonra uçakta bir kız bebek dünyaya getirdiği, anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

TALİBAN'DAN PENÇŞİR'E ÇAĞRI Taliban, Pencşir'de ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud liderliğindeki direnişçilerle savaş istemidiğini söyledi.

Açıklamayı Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dimitri Zirnov yaptı.

Zirnov, Taliban'ın siyasi kanadından üst düzey bir ismin Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği aracılığıyla Pencşir'deki direnişçilere mesaj gönderdiğini söyledi. Taliban'ın bölgede kan dökülmeden siyasi bir uzlaşıya varılması yönünde çağrı yaptığı bildirildi.

Diğer taraftan, Taliban kendisine bağlı özel kuvvet askerleri olduğu iddiasıyla propaganda görüntüleri paylaştı.



Zabul bölgesinde kaydedildiği belirtilen görüntülerde beyaz üniformalı askerlerin Taliban bayrakları altında ellerindeki Amerikan menşeili silahlarla geçit töreni yaptığı görülüyor.

ABD: SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ: TOPLAM 17 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby ise Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana 2 bin 500'ü Amerikan vatandaşı, toplam 17 bin kişinin tahliyesinin sağlandığını açıkladı.