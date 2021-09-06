Afganistan'da bin kişinin mahsur kaldığı öne sürüldü: Bekleyen uçaklar uydudan görüntülendi

ntv.com.tr - Reuters 06.09.2021 - 10:59
Reuters'ın haberine göre Afganistan’daki bir uçuş organizatörü, aralarında ABD’lilerin de olduğu yaklaşık bin kişinin günlerdir Afganistan'da mahsur kaldığını ve uçuşlardaki gecikmeden ABD Dışişleri Bakanlığı'nı sorumlu tuttuğunu söyledi.
Söz konusu karışıklık, Batı destekli hükümetin çökmesi ve Taliban militanlarının 15 Ağustos'ta Kabil'de iktidarı ele geçirmesyle tamamlanan kaotik bir ABD askeri geri çekilmesinin ardından geldi. ABD planlandığı şekilde askerleri 31 Ağustos’ta Afganistan’dan tamamen geri çekti.
Bununla birlikte organizatör, Taliban'ın ülkenin kuzeyinde yer alan Mezar-ı Şerif kentindeki uluslararası havaalanından uçuşların kalkışını henüz onaylamadığını söyledi.
Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen organizatör, "Bu insanların hayatlarını tehlikeye atmaktan sorumlu tutulmaları gerekiyor" dedi.
Diğer taraftan, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde yer alan Cumhuriyetçi Mike McCaul, "Fox News Sunday" gazetesine yaptığı açıklamada, Taliban’dan izin alamadığı gerekçesiyle altı uçağın Mezar-ı Şerif havaalanında Amerikalılar ve Afgan tercümanlarla birlikte mahsur kaldığını ve kalkış yapamadıklarını öne sürdü.
McCaul, Taliban'ın yolcuları "talepler için rehin" tuttuğunu söyledi. ABD Merkezli Maxar adlı uydu ve gözlem şirketi, Mezar- Şerif Havalimanı'ndaki altı uçağı görüntüledi.
Waltz, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e yazdığı bir mektupta, birkaç STK'nın yorumlarına atıfta bulunarak, "mevcut, finanse edilen ve uçmaya hazır" charter uçuşları olduğunu söyledi.
Ancak, isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir ABD'li yetkili, ABD hükümetinin "Mezar-ı Şerif havalimanında ABD’lilerin bulunduğu iddiasının doğrulanmadığını" söyleyerek Amerikalıların risk altında olduğu fikrine katılmadığını söyledi.
Charter uçuşları hakkında konuşan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin yerde personeli olmadığını ve bu nedenle charter uçuşlarının temel ayrıntılarını doğrulamak için güvenilir bir araçtan yoksun olduklarını vurguladı.
Bu durum ABD vatandaşlarının ve havalimanındaki diğer kişilerin sayısının, iddialarının geri kalanının doğruluğunun uçakların nereye inmeyi planladıklarını doğrulamayı da içeriyor.