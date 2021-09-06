Afganistan'da bin kişinin mahsur kaldığı öne sürüldü: Bekleyen uçaklar uydudan görüntülendi

ABD'Lİ YETKİLİ: İDDİA HENÜZ DOĞRULANMADI

Ancak, isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir ABD'li yetkili, ABD hükümetinin "Mezar-ı Şerif havalimanında ABD’lilerin bulunduğu iddiasının doğrulanmadığını" söyleyerek Amerikalıların risk altında olduğu fikrine katılmadığını söyledi.

Charter uçuşları hakkında konuşan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin yerde personeli olmadığını ve bu nedenle charter uçuşlarının temel ayrıntılarını doğrulamak için güvenilir bir araçtan yoksun olduklarını vurguladı.