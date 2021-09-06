Afganistan'da bin kişinin mahsur kaldığı öne sürüldü: Bekleyen uçaklar uydudan görüntülendi

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda aralarında ABD'lilerin de bulunduğu yaklaşık bin kişinin mahsur kaldığı öne sürüldü. Taliban'ın 6 uçağın kalkışına izin vermediği ve pazarlık için bu insanları rehin tuttuğu belirtilirken, söz konusu uçaklar uydudan görüntülendi.

ntv.com.tr - Reuters 06.09.2021 - 10:59

Afganistan'da bin kişinin mahsur kaldığı öne sürüldü: Bekleyen uçaklar uydudan görüntülendi - 1

Reuters'ın haberine göre Afganistan’daki bir uçuş organizatörü, aralarında ABD’lilerin de olduğu yaklaşık bin kişinin günlerdir Afganistan'da mahsur kaldığını ve uçuşlardaki gecikmeden ABD Dışişleri Bakanlığı'nı sorumlu tuttuğunu söyledi.

Afganistan'da bin kişinin mahsur kaldığı öne sürüldü: Bekleyen uçaklar uydudan görüntülendi - 2

Söz konusu karışıklık, Batı destekli hükümetin çökmesi ve Taliban militanlarının 15 Ağustos'ta Kabil'de iktidarı ele geçirmesyle tamamlanan kaotik bir ABD askeri geri çekilmesinin ardından geldi. ABD planlandığı şekilde askerleri 31 Ağustos’ta Afganistan’dan tamamen geri çekti.

Afganistan'da bin kişinin mahsur kaldığı öne sürüldü: Bekleyen uçaklar uydudan görüntülendi - 3

TALİBAN UÇUŞLARI HENÜZ ONAYLAMADI İDDİASI

Bununla birlikte organizatör, Taliban'ın ülkenin kuzeyinde yer alan Mezar-ı Şerif kentindeki uluslararası havaalanından uçuşların kalkışını henüz onaylamadığını söyledi. 

Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen organizatör, "Bu insanların hayatlarını tehlikeye atmaktan sorumlu tutulmaları gerekiyor" dedi.

Afganistan'da bin kişinin mahsur kaldığı öne sürüldü: Bekleyen uçaklar uydudan görüntülendi - 4

CUMHURİYETÇİ TEMSİLCİ: 6 UÇAK KALKIŞ İÇİN TALİBANDAN İZİN ALAMADI

Diğer taraftan,  ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde yer alan Cumhuriyetçi Mike McCaul, "Fox News Sunday" gazetesine yaptığı açıklamada, Taliban’dan izin alamadığı gerekçesiyle altı uçağın Mezar-ı Şerif havaalanında Amerikalılar ve Afgan tercümanlarla birlikte mahsur kaldığını ve kalkış yapamadıklarını öne sürdü. 

Afganistan'da bin kişinin mahsur kaldığı öne sürüldü: Bekleyen uçaklar uydudan görüntülendi - 5

UYDUDAN GÖRÜNTÜLENDİ

McCaul, Taliban'ın yolcuları "talepler için rehin" tuttuğunu söyledi. ABD Merkezli Maxar adlı uydu ve gözlem şirketi, Mezar- Şerif Havalimanı'ndaki altı uçağı görüntüledi. 

Afganistan'da bin kişinin mahsur kaldığı öne sürüldü: Bekleyen uçaklar uydudan görüntülendi - 6
Bir başka Cumhuriyetçi temsilci ola Mike Waltz, Dışişleri Bakanlığı'nı, risk altındaki Amerikalıları ve Afganları tahliye etmek için hükümet dışı gruplarla çalışmaya çağırdı.
Afganistan'da bin kişinin mahsur kaldığı öne sürüldü: Bekleyen uçaklar uydudan görüntülendi - 7

Waltz, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e yazdığı bir mektupta, birkaç STK'nın yorumlarına atıfta bulunarak, "mevcut, finanse edilen ve uçmaya hazır" charter uçuşları olduğunu söyledi.

Afganistan'da bin kişinin mahsur kaldığı öne sürüldü: Bekleyen uçaklar uydudan görüntülendi - 8

ABD'Lİ YETKİLİ: İDDİA HENÜZ DOĞRULANMADI

Ancak, isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir ABD'li yetkili, ABD hükümetinin "Mezar-ı Şerif havalimanında ABD’lilerin bulunduğu iddiasının doğrulanmadığını" söyleyerek Amerikalıların risk altında olduğu fikrine katılmadığını söyledi.

Charter uçuşları hakkında konuşan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin yerde personeli olmadığını ve bu nedenle charter uçuşlarının temel ayrıntılarını doğrulamak için güvenilir bir araçtan yoksun olduklarını  vurguladı.

Afganistan'da bin kişinin mahsur kaldığı öne sürüldü: Bekleyen uçaklar uydudan görüntülendi - 9

Bu durum ABD vatandaşlarının ve havalimanındaki diğer kişilerin sayısının, iddialarının geri kalanının doğruluğunun uçakların nereye inmeyi planladıklarını doğrulamayı da içeriyor.

Afganistan'da bin kişinin mahsur kaldığı öne sürüldü: Bekleyen uçaklar uydudan görüntülendi - 10
Öte yandan, ABD’nin Afganistan'daki 20 yıllık işgali, binlerce ABD müttefiki Afganı geride bırakan alelacele organize edilmiş bir geri çekilme planıyla tamamlandı. ABD Başkanı Joe Biden, bu nedenle hem uluslararası hem ABD içi eleştirilerin hedefinde yer aldı.
Afganistan'da bin kişinin mahsur kaldığı öne sürüldü: Bekleyen uçaklar uydudan görüntülendi - 11

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