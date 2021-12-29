Afganistan'ın eski kadın askerleri korkuyor: Hayatımız risk altında

BESLENME VE ISINMA MÜCADELESİ VERİYORLAR

Çoğunun evlerini terk ettiği ve gizlice yaşadığı belirtilen haberde, birçoğunun aileleri tarafından reddedildiği ya da Taliban ile işbirliği yapan komşuları tarafından ihbar edildiği aktarıldı.

Özellikle eski kadın askerlerin zorluk çektiği belirtilirken, maaşları veya evleri olmadığı için beslenmek ve ısınmak için mücadele ettikleri vurgulandı.