Afganistan'ın Taliban'a karşı direnen kadın valisi Salima Maziri: Askerlere emir veriyorum, silahımı alıp savaşa katılıyorum

Diğer taraftan Mazari, ailesi Afganistan'daki Sovyet savaşından kaçtıktan sonra 1980 yılında İran'da doğdu. Tahran'daki üniversiteden mezun olduktan sonra, anne babasının onlarca yıl önce terk ettiği ülkeye gitmeye karar vermeden önce üniversitelerde ve Uluslararası Göç Örgütü'nde farklı roller üstlendi. Mazari, “Mülteci olmanın en acı yanı, aidiyet duygunuzun olmamasıdır. Hiçbir yer ülkeniz gibi değil” dedi.

2018 yılında, Mazari'nin tanımladığı şekliyle “atalarının vatanı” olan Charkint'te kaymakamlık pozisyonu için bir açık olduğunu öğrendi. Meslektaşları ve aile üyeleri tarafından cesaretlendirilerek göreve başvurdu.