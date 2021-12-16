AFP’den Türk İHA ve SİHA’ları analizi: Hangi ülkeler satın aldı, hangi ülkeler almak istiyor?

Fransa merkezli dünyanın en önemli haber ajanslarından Agence France-Press (AFP), Türkiye’nin SİHA ve İHA başarısı ile ilgili derleme yaptı. Dünyadaki birçok ülkenin Türkiye’nin insansız hava araçlarına talep gösterdiğini belirten AFP, Türk yapımı insansız hava araçlarını satın alıp kullanan, satın alan ve Türkiye’den insansız hava aracı almak isteyen ülkeleri dünya basınına duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr - AFP 16.12.2021 - 11:59 | Son Güncelleme : 16.12.2021 - 12:02

AFP’den Türk İHA ve SİHA’ları analizi: Hangi ülkeler satın aldı, hangi ülkeler almak istiyor? - 1

Dünyanın en eski haber ajansı Agence France-Press (AFP), Türkiye tarafından geliştirilen ve üretilen SİHA ve İHA’lar ile ilgili derleme yaptı.

En çok takip edilen ajansların başında gelen AFP, Türk SİHA ve İHA’larının başarısının altını çizerken, Türk yapımı insansız hava araçlarını kullanan, kullanmak üzere olan ve Türkiye’den insansız hava aracı almak isteyen ülkeleri dünya basınıyla paylaştı.

İşte Türk İHA ve SİHA’larının satıldığı veya kullanıldığı ülkeler:

AFP’den Türk İHA ve SİHA’ları analizi: Hangi ülkeler satın aldı, hangi ülkeler almak istiyor? - 2

UKRAYNA

AFP’den Türk İHA ve SİHA’ları analizi: Hangi ülkeler satın aldı, hangi ülkeler almak istiyor? - 3

LİBYA

AFP’den Türk İHA ve SİHA’ları analizi: Hangi ülkeler satın aldı, hangi ülkeler almak istiyor? - 4

SURİYE

AFP’den Türk İHA ve SİHA’ları analizi: Hangi ülkeler satın aldı, hangi ülkeler almak istiyor? - 5

AZERBAYCAN

AFP’den Türk İHA ve SİHA’ları analizi: Hangi ülkeler satın aldı, hangi ülkeler almak istiyor? - 6

POLONYA

AFP’den Türk İHA ve SİHA’ları analizi: Hangi ülkeler satın aldı, hangi ülkeler almak istiyor? - 7

FAS

AFP’den Türk İHA ve SİHA’ları analizi: Hangi ülkeler satın aldı, hangi ülkeler almak istiyor? - 8

ETİYOPYA

AFP’den Türk İHA ve SİHA’ları analizi: Hangi ülkeler satın aldı, hangi ülkeler almak istiyor? - 9

KAZAKİSTAN

AFP’den Türk İHA ve SİHA’ları analizi: Hangi ülkeler satın aldı, hangi ülkeler almak istiyor? - 10

KIRGIZİSTAN

AFP’den Türk İHA ve SİHA’ları analizi: Hangi ülkeler satın aldı, hangi ülkeler almak istiyor? - 11

TÜRKMENİSTAN

AFP’den Türk İHA ve SİHA’ları analizi: Hangi ülkeler satın aldı, hangi ülkeler almak istiyor? - 12

POLONYA

AFP’den Türk İHA ve SİHA’ları analizi: Hangi ülkeler satın aldı, hangi ülkeler almak istiyor? - 13

TUNUS

AFP’den Türk İHA ve SİHA’ları analizi: Hangi ülkeler satın aldı, hangi ülkeler almak istiyor? - 14

IRAK

AFP’den Türk İHA ve SİHA’ları analizi: Hangi ülkeler satın aldı, hangi ülkeler almak istiyor? - 15

TÜRKİYE'DEN İNSANSIZ HAVA ARACI ALMAK İSTEYEN ÜLKELER

AFP’den Türk İHA ve SİHA’ları analizi: Hangi ülkeler satın aldı, hangi ülkeler almak istiyor? - 16

MACARİSTAN

AFP’den Türk İHA ve SİHA’ları analizi: Hangi ülkeler satın aldı, hangi ülkeler almak istiyor? - 17

SIRBİSTAN

AFP’den Türk İHA ve SİHA’ları analizi: Hangi ülkeler satın aldı, hangi ülkeler almak istiyor? - 18

NİJER

AFP’den Türk İHA ve SİHA’ları analizi: Hangi ülkeler satın aldı, hangi ülkeler almak istiyor? - 19

ANGOLA

AFP’den Türk İHA ve SİHA’ları analizi: Hangi ülkeler satın aldı, hangi ülkeler almak istiyor? - 20

KATAR

AFP’den Türk İHA ve SİHA’ları analizi: Hangi ülkeler satın aldı, hangi ülkeler almak istiyor? - 21

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