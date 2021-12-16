AFP’den Türk İHA ve SİHA’ları analizi: Hangi ülkeler satın aldı, hangi ülkeler almak istiyor?

Dünyanın en eski haber ajansı Agence France-Press (AFP), Türkiye tarafından geliştirilen ve üretilen SİHA ve İHA’lar ile ilgili derleme yaptı.

En çok takip edilen ajansların başında gelen AFP, Türk SİHA ve İHA’larının başarısının altını çizerken, Türk yapımı insansız hava araçlarını kullanan, kullanmak üzere olan ve Türkiye’den insansız hava aracı almak isteyen ülkeleri dünya basınıyla paylaştı.

İşte Türk İHA ve SİHA’larının satıldığı veya kullanıldığı ülkeler: