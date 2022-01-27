Afrika’yı vuran Ana tropik fırtınasında en az 75 kişi öldü

Afrika ülkeleri Mozambik, Malavi ve Madagaskar’da etkili olan Ana tropik fırtınası nedeniyle en az 75 kişi hayatını kaybetti.

Haberler - İHA 27.01.2022 - 20:59

Afrika’yı vuran Ana tropik fırtınasında en az 75 kişi öldü - 1

kıtasında etkili olan Ana tropik fırtınası nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yerinden oldu.

Afrika’yı vuran Ana tropik fırtınasında en az 75 kişi öldü - 2

Madagaskar’da en az 41 kişinin hayatını kaybettiği, 100 bin kişinin fırtınanın neden olduğu seller nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Afrika’yı vuran Ana tropik fırtınasında en az 75 kişi öldü - 3

Malavi'de en az 19 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanırken, bazı bölgeler afet bölgesi ilan edildi.

Afrika’yı vuran Ana tropik fırtınasında en az 75 kişi öldü - 4

Mozambik’te en az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, yetkililer gerçek can kaybı sayısının hala bilinmediğini ve 20 bin kişinin selden etkilendiğini ifade etti.

Afrika’yı vuran Ana tropik fırtınasında en az 75 kişi öldü - 5

Mozambik'in ulusal afet ajansı tahminlerine göre, Mozambik'te yaklaşık 3 bin evin kısmen, 600'den fazla evin ise tamamen yıkıldığı aktarıldı.

Afrika’yı vuran Ana tropik fırtınasında en az 75 kişi öldü - 6

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Mozambik’te insani yardıma ihtiyaç duyacağını tahmin ettiği 45 bin kişiye yardım etmek için ülkeye personel yerleştirdiğini bildirdi.

Afrika’yı vuran Ana tropik fırtınasında en az 75 kişi öldü - 7

Meteoroloji servisleri, Hint Okyanusu'nda önümüzdeki günlerde gerçekleşebilecek başka bir fırtına konusunda uyarıda bulundu.

Afrika’yı vuran Ana tropik fırtınasında en az 75 kişi öldü - 8

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