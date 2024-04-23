Ailesi İsrail saldırısında öldürülen bebek hem öksüz hem yetim doğdu

Yüz binlerce Filistinlinin evlerinden edildiği, sevdiklerini kaybettiği ve hayatları savaş yüzünden paramparça olduğu ortamda genç kadın kendisini şanslı sayıyordu.

En azından ailesinin başını sokacak bir çatısı vardı ve her gece kendi yataklarında uyuyorlardı.

Ne yazık ki Sabreen yeni doğan bebeğini kucağına alacak ya da onun ağlayışını duyacak kadar yaşayamadı.