Ailesi İsrail saldırısında öldürülen bebek hem öksüz hem yetim doğdu
Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin son durağı sınır kenti Refah'ta annesi ve babası İsrail saldırısında ölen bir bebek dünyaya geldi. Hem öksüz hem de yetim doğan bebek her şeye rağmen hayata tutunmayı başardı. Bebeğe kendisini koruyan ve öldükten sonra bile hayat veren annesine saygı duruşu olarak Sabreen ismi verildi.
İsrail'in artan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin son durağı sınır kenti Refah.
Yerinden edilmiş 1,3 milyon Filistinli Refah'ta kaderlerini bekliyor.
Sabreen el-Sakani, isimli kadın 7 Ekim'de başlayan İsrail işgaline haftalar kala Refah'taki evinde ikinci çocuğuna hamile olduğunu ve yedi buçuk aylık hamileliğinin çoğunu bombalardan korunarak geçireceğini öğrendi.