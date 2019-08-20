Akdeniz'de sığınmacılar çaresizlikten denize atladı

İtalyan La Repubblica gazetesine konuşan Proactiva Open Arms kurucusu Oscar Camps, "Balear adalarına seyredecek durumumuz yok. Güvertede sürdürülemez bir durum var. Göçmenler çok yorgun ve ekip de gücünün sonunda. Ayrıca teknenin de revizyona ihtiyacı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Camps, bütün bu nedenlerden dolayı 800 metre ötelerindeki Lampedusa'nın kendileri için tek güvenli liman olduğunu ifade etti.