Alman basını ırkçı saldırıyı nasıl gördü?

Alman basınının çoğunluğu, Hessen eyaletinin Hanau kentinde 5'i Türk 9 kişinin katledildiği ırkçı saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirdi. Frankfurter Rundschau ve Handelsblatt gibi gazeteler, saldırının "terör eylemi" olduğunu manşetlerine taşırken basın organlarının çoğunluğu alt başlıklarda veya haber yorumlarında saldırıyı "terör" eylemi şeklinde niteledi.

ntv.com.tr - NTV Haber - Anadolu Ajansı 21.02.2020 - 13:56





FRANKFURTER RUNDSCHAU: IRKÇI CİNAYETLER SERİSİNİN DEVAMI Frankfurter Rundschau gazetesi, haberi birinci sayfadan "Terörün zamanı" başlığıyla okurlarına duyurarak ırkçı terör saldırısının Almanya'daki ırkçı cinayetler sersinin devamı olduğu ifade edildi.

Gazetenin toplam 6 sayfa ayırdığı haberde, ırkçı terör saldırısına ilişkin kurbanlar ve saldırgan hakkında bilgilerle siyasetçilerin görüşlerine yer ayrıldı.

HANDELSBLATT: ALMANYA'DA SAĞCI TERÖR Ekonomi ağırlıklı Handelsblatt gazetesi, "Almanya’da sağcı terör" başlığıyla verdiği haberde, ülkede, söz konusu saldırıdan gelecek için ne gibi sonuçların çıkarılacağının tartışıldığı belirtildi.

BILD: ALMANYA SİZİN İÇİN AĞLIYOR Bild gazetesi, “Almanya sizin için ağlıyor” başlığıyla birinci sayfadan yer ayırdığı haberde, "10 terör kurbanı" ifadesini alt başlıkta kullandı. İkinci sayfada, "Terörist, annesini de öldürdü" başlığı atılan haberde, ırkçı olayın nasıl gerçekleştiği anlatıldı.

Gazetenin haber yorumunda, nefretten şikayet etmenin yeterli olmadığı aktarıldı. Almanya'nın terör kurbanları için yas tuttuğu ifade edilen yorumda, hükümetin yasaları sertleştirmesi ve aşırı sağcıların güvenlik birimlerince daha yakından izlenmesi istendi.

WELT: DERİN IRKÇI DÜŞÜNCELERE SAHİP FAİL Welt gazetesinin manşette veya haberlerin başlıklarına "terör eylemi" veya "terörist" ifadesini kullanmaması ise dikkati çekti.

Federal Başsavcı Peter Frank’ın ırkçı terörist hakkında söylediği "derin ırkçı düşüncelere sahip fail” ifadesini manşete koyan Welt gazetesi, ırkçı terörist hakkında "9 göçmen kökenliyi öldüren Alman", "Atıcılık sporunu yapan kişi", "seri katil" veya "zanlı" gibi tanımlamalar kullanıldı.

"Terör" kelimesine "Savunabilen demokrasi" başlığıyla ele alınan ilk sayfadaki yorumda yer veren Welt gazetesi, “Hanau’daki terör sessiz bırakıyor. Ancak yeniden konuşmak gerekiyor. Öfkeyi değil, aklı ön plana koymak önemli" ifadelerini kullandı.

TAGESSPIEGEL: IRKÇI SUİKAST, ALMANYA'YI ŞOKE ETTİ Tagesspiegel gazetesi, “Irkçı suikast, Almanya’yı şoke etti” başlığını kullandı. Haberde, Almanya’da 40 yıldan beri en ağır terör eyleminden sonra siyasetçilerin, Almanya için Alternatif (AfD) partisini suçladığı belirtildi.

Irkçı teröristin başkalarına fark ettirmeden radikalleştiği aktarılan haberde, eski SPD Genel Başkanı Martin Schulz'un, Hanau’daki terör saldırısından dolayı sarsıldığı ve ülkenin bir terör dalgası yaşadığı vurgulandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR Almanya'da ırkçı katliamla ilgili soruşturma da devam ediyor. Saldırgan internet sitesinde ırkçı görüşlerini açıkça dile getiriyor. Irkçı saldırgan Tobias Rathjen'in sosyal hayatta ise bu görüşleri kimseyle paylaşmadığı ortaya çıktı. Uzmanlar ırkçı saldırganı "kafası çok karışık" olarak niteliyor. Psikolojik testleri geçip nasıl silah ruhsatı aldığı tartışılıyor.

Soruşturmayı yürüten ekip, 43 yaşındaki Tobias Rathjen'in tek başına hareket ettiğini düşünüyor. Yine de aşırı sağcı görüşlere sahip saldırganın Almanya'da ya da ülke dışında bağlantı kurduğu kişiler olup olmadığı araştırılıyor.

Alman basınına konuşan siyasi analistler de Tobias Rathjen'in profilinin "yalnız kurt" tanımına uyduğu görüşünde. Saldırgan "sosyal olarak yalnız", "aşırı internet aktivitesi olan", "narsist" bir kişilik olarak tanımlanıyor.

Rathjen'in kendi adını taşıyan internet sitesinde 24 sayfalık bir manifesto yer alıyordu. Buradan saldırganın, istihbarat servisleri tarafından sürekli izlediğine dair kuruntuları olduğu anlaşılıyor. Kadınlarla hiç ilişkisinin olmamasını da buna bağlıyor.

Rathjen manifestosunda, bazı kültürlerin ve ırkların tamamen ortadan kaldırılmasını savunuyor. Çoğunluğu Müslüman 20'den fazla ülke sıralıyor.

Uzmanlara göre, Tobias Rathjen'in birbirine bağladığı anlamsız komplo teorileri kafasının karışık olduğunu gösteriyor. Bu da psikolojik açıdan dengesiz olduğuna işaret ediyor.

Rathjen'in üzerinden üç adet 9 milimetrelik tabanca çıktı. İlk silah ruhsatını 2013'te aldığı belirtiliyor. Almanya'da silah ruhsatı alabilmek için psikolojik testten geçmiş olmak gerekiyor.

Rathjen'in silah ruhsatının yanı sıra düzenli olarak atış talimi yaptığı da biliniyor. Kendisini gittiği silah kulübünden tanıyan bir kişi haftada 2-3 kez talim yaptığını anlattı. Rathjen'in Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek istediğini söyledi.