Alman oyuncak firması Angela Merkel’in oyuncak ayısını yaptı

Alman bir oyuncak üreticisi, 16 yıl boyunca Almanya şansölyesi olarak görev yapan Angela Merkel'in hatırasına bir oyuncak ayı yaptı. Merkel’e benzerliğiyle şaşırtan 40 santimetrelik oyuncak 189 euroluk (1918 lira) satış fiyatına rağmen hemen tükendi.

ntv.com.tr - Reuters 21.09.2021 - 16:12 | Son Güncelleme : 21.09.2021 - 16:26

Alman oyuncak firması Angela Merkel’in oyuncak ayısını yaptı - 1

16 YIL BOYUNCA ALMANYA ŞANSÖLYESİ OLARAK GÖREV YAPTI

Almanya’nın Bavyera eyaletinde yer alan Coburg kentinde bulunan Hermann-Spielwaren adlı oyuncak firması Angela Merkel’e tıpatıp benzeyen bir oyuncak ayı üretti. Merkel 16 yıl boyunca Almanya hükümetinin başkanlığını yaptıktan sonra bu yılın sonunda istifa edeceğini duyurmuştu. 

Alman oyuncak firması Angela Merkel’in oyuncak ayısını yaptı - 2

40 santimetre boyundaki oyuncak ayı, Şansölye Merkel'e benzer bir saç stiline sahipken, pençeleri 'Merkel eşkenar dörtgen' olarak bilinen efsanevi el hareketini kopyalamak için katlanabiliyor.

Alman oyuncak firması Angela Merkel’in oyuncak ayısını yaptı - 3

Bild gazetesinin aktardığına göre, dünyanın halen var olan en eski oyuncak ayı fabrikalarından birinin genel müdürü Martin Hermann, “Oyuncak ayılar, çağdaş tarihin anlarını bir sanat biçimi olarak ifade etmeye çalışıyoruz” dedi.

Alman oyuncak firması Angela Merkel’in oyuncak ayısını yaptı - 4

Firmanın oyuncak ayılarını yaptığı diğer siyasetçiler arasında ise ABD’nin eski başkanlarından Barack Obama, eski Almanya Şansölyesi Helmut Schmidt ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth yer alıyor.

Alman oyuncak firması Angela Merkel’in oyuncak ayısını yaptı - 5

189 EURODAN SATIŞA ÇIKTI

Öte yandan, 101 yaşındaki aile şirketi, Almanya'nın başında geçirdiği yılların anısına biri Merkel'e gönderilmek üzere Şansölye’nin 500 adet oyuncak ayısını üreteceğini duyurdu. 189 euroya satılan oyuncak için tüm siparişler kapandı.

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