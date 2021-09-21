Alman oyuncak firması Angela Merkel’in oyuncak ayısını yaptı

ntv.com.tr - Reuters 21.09.2021 - 16:12 | Son Güncelleme : 21.09.2021 - 16:26
Almanya’nın Bavyera eyaletinde yer alan Coburg kentinde bulunan Hermann-Spielwaren adlı oyuncak firması Angela Merkel’e tıpatıp benzeyen bir oyuncak ayı üretti. Merkel 16 yıl boyunca Almanya hükümetinin başkanlığını yaptıktan sonra bu yılın sonunda istifa edeceğini duyurmuştu.
40 santimetre boyundaki oyuncak ayı, Şansölye Merkel'e benzer bir saç stiline sahipken, pençeleri 'Merkel eşkenar dörtgen' olarak bilinen efsanevi el hareketini kopyalamak için katlanabiliyor.
Bild gazetesinin aktardığına göre, dünyanın halen var olan en eski oyuncak ayı fabrikalarından birinin genel müdürü Martin Hermann, “Oyuncak ayılar, çağdaş tarihin anlarını bir sanat biçimi olarak ifade etmeye çalışıyoruz” dedi.
Firmanın oyuncak ayılarını yaptığı diğer siyasetçiler arasında ise ABD’nin eski başkanlarından Barack Obama, eski Almanya Şansölyesi Helmut Schmidt ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth yer alıyor.