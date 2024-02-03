Almanya'da binlerce kişi aşırı sağa karşı yeniden sokakta

Aşırı sağın yükselişe geçtiği Avrupa'da, iş bırakma eylemleri ve çiftçi protestoları hız kazanırken Almanya'da halk bir kez daha meydanları doldurdu. Aşırı sağcı Afd partisini protesto eden binlerce kişi, başkent Berlin'den seslenerek" demokrasinin korunmasını" istedi.

Almanya'da binlerce kişi aşırı sağa karşı yeniden sokakta - 1

Protestocular, aşırı sağcı Afd partisine karşı demokrasiyi savunmak için başkent Berlin'de toplandı.

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Almanya'da binlerce kişi aşırı sağa karşı yeniden sokakta - 2

Irkçılık karşıtı gösterilerin iki haftadan fazla süredir devam ettiği ülkede, Afd'nin "göçmenlerin geri gönderilmesi planlarının yapıldığı" gizli toplantısı  protesto ediliyor.

Almanya'da binlerce kişi aşırı sağa karşı yeniden sokakta - 3

Eylemler aynı zamanda Afd'nin artan oy sayısına yönelik endişeleri de ifade ediyor.

Almanya'da binlerce kişi aşırı sağa karşı yeniden sokakta - 4

Berlin'deki gösteriye her kesimden yurttaş katılırken dövizlerde ve sloganlarda, "dayanışma" ile "adalet" talepleri öne çıktı.

Almanya'da binlerce kişi aşırı sağa karşı yeniden sokakta - 5

Başkentteki binlerce kişilik eylemde, Nazilere karşı tepkiler de yükseldi.

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