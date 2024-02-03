Almanya'da binlerce kişi aşırı sağa karşı yeniden sokakta
Aşırı sağın yükselişe geçtiği Avrupa'da, iş bırakma eylemleri ve çiftçi protestoları hız kazanırken Almanya'da halk bir kez daha meydanları doldurdu. Aşırı sağcı Afd partisini protesto eden binlerce kişi, başkent Berlin'den seslenerek" demokrasinin korunmasını" istedi.
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