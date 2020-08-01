Almanya’da Covid-19 kısıtlamaları başbakanlık binası önünde protesto edildi

Almanya’nın başkenti Berlin'de yeni tip Corona virüs (Covid-19) tedbirlerine karşı başbakanlık binası önünde protesto gösterisi yapıldı.

Anadolu Ajansı 01.08.2020 - 22:20

Almanya’da Covid-19 kısıtlamaları başbakanlık binası önünde protesto edildi - 1
"Querdenken 711" adlı bir oluşum tarafından Covid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla başkentte düzenlenen yürüyüş, organizatör tarafından sonlandırılmasının ardından binlerce gösterici başbakanlığın önüne gitti.
Almanya’da Covid-19 kısıtlamaları başbakanlık binası önünde protesto edildi - 2
Burada gösterilerini sürdüren eylemciler, Covid-19 tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.
Almanya’da Covid-19 kısıtlamaları başbakanlık binası önünde protesto edildi - 3
Maske takma ve sosyal mesafe kuralına burada da uyulmadığı gözlenen gösteride, eylemciler el ele tuştu ve “Merkel halkın geldi” ve “Özgürlük” şeklinde sloganlar atıldı.
Almanya’da Covid-19 kısıtlamaları başbakanlık binası önünde protesto edildi - 4
Polis de başbakanlığın önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.


Almanya’da Covid-19 kısıtlamaları başbakanlık binası önünde protesto edildi - 5
Bir süre burada eylemi sürdüren göstericiler daha sonra başbakanlık önünden ayrıldı.
Almanya’da Covid-19 kısıtlamaları başbakanlık binası önünde protesto edildi - 6
Öte yandan aşırı sağcı "Kimlikçiler Hareketi" üyeleri de Federal Meclis binası (Bundestag) önünde Covid-19 önlemlerine ve hükümete karşı gösteri yaptı.
Almanya’da Covid-19 kısıtlamaları başbakanlık binası önünde protesto edildi - 7
17 Haziran Caddesi’nde yapılan başka bir gösteri ise sosyal mesafe kuralına uyulmaması üzerine polis tarafından sonlandırdı.
Almanya’da Covid-19 kısıtlamaları başbakanlık binası önünde protesto edildi - 8
Berlin’de bugün düzenlenen ve 17 binden fazla kişinin katıldığı yürüyüş sosyal mesafe ve maske takma kuralına uyulmamasının ardından organizatör tarafından sonlandırılmıştı. Polis, yürüyüşü düzenleyen kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Almanya’da Covid-19 kısıtlamaları başbakanlık binası önünde protesto edildi - 9
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise Twitter’den yaptığı açıklamada, başkentte bugün yapılan gösterileriyi eleştirerek, "Evet gösteriler korona döneminde de yapılması lazım. Ancak böyle değil. Mesafe, hijyen kuralları ve maske herkesin korunmasına hizmet ediyor." ifadelerini kullandı.
Almanya’da Covid-19 kısıtlamaları başbakanlık binası önünde protesto edildi - 10
Almanya’da Covid-19 kısıtlamaları başbakanlık binası önünde protesto edildi - 11
Almanya’da Covid-19 kısıtlamaları başbakanlık binası önünde protesto edildi - 12
Almanya’da Covid-19 kısıtlamaları başbakanlık binası önünde protesto edildi - 13
Almanya’da Covid-19 kısıtlamaları başbakanlık binası önünde protesto edildi - 14
Almanya’da Covid-19 kısıtlamaları başbakanlık binası önünde protesto edildi - 15
Almanya’da Covid-19 kısıtlamaları başbakanlık binası önünde protesto edildi - 16
Almanya’da Covid-19 kısıtlamaları başbakanlık binası önünde protesto edildi - 17
Almanya’da Covid-19 kısıtlamaları başbakanlık binası önünde protesto edildi - 18
Almanya’da Covid-19 kısıtlamaları başbakanlık binası önünde protesto edildi - 19
Almanya’da Covid-19 kısıtlamaları başbakanlık binası önünde protesto edildi - 20

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