Almanya’da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi

Almanya’nın başkenti Berlin’de yeni tip Corona virüsün (Covid-19) önlemlerini protesto etmek amacıyla yapılan izinsiz gösteride polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
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Anadolu Ajansı 25.04.2020 - 20:17
Rosa-Luxemburg Meydan’ında izinsiz toplanan yüzlerce kişi, Covid-19 tedbirlerini protesto etti.
Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve çevre yollarını da trafiğe kapattığı izinsiz gösteride, protestocular ellerinde “Alman Anayasası” yazan dövizler taşıdı.
Protestocular, Alman hükümetinin Covid-19 kısıtlamalarıyla anayasadaki temel hakları ihlal ettiğini savundu.
Hoparlörlerden birçok kez Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan 1,5 metre sosyal mesafe kuralını hatırlatan ve göstericilerin alandan ayrılmasını isteyen polis, kurala ve çağrılara uymayan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Öte yandan Baden-Württemburg eyaletinin Stuttgart kentindeki Schlossplatz Meydanı’nda da yaklaşık 500 kişinin Covid-19 önlemlerini protesto ettiği bildirildi.
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