Almanya'da Covid-19 önlemleri protestosu: 200'ü aşkın gözaltı

Almanya'da Covid-19 tedbirlerini protesto gösterisinde 200'ü aşkın eylemci gözaltına alındı

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Reuters - Anadolu Ajansı 22.05.2021 - 20:59

Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerini protesto amacıyla düzenlenen gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı.

"Querdenker" adlı inisiyatifin "barış, özgürlük ve temel haklar için" kent merkezindeki 17 Haziran Caddesi'nde Covid-19 tedbirlerine karşı düzenlemeyi planladığı gösteri, polis ve mahkeme tarafından yasaklandı.

Buna rağmen Alman hükümetinin Covid-19 politikasının eleştirildiği dövizler taşıyan çok sayıda kişi, Brandenburg Kapısı önünde toplandı.

Polisin buradaki protestoya izin vermemesi üzerine yüzlerce gösterici Potsdamer Meydanı'nda toplandı.

Burada da eyleme izin vermeyen polis, göstericilerden hijyen ve mesafe kurallarına uymalarını ve olay yerinden ayrılmalarını istedi.

Polisin uyarılarına direnen 200'ün üstünde gösterici gözaltına alındı.

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