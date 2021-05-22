Almanya'da Covid-19 önlemleri protestosu: 200'ü aşkın gözaltı

Almanya'da Covid-19 tedbirlerini protesto gösterisinde 200'ü aşkın eylemci gözaltına alındı

Reuters - Anadolu Ajansı 22.05.2021 - 20:59 | Son Güncelleme : 22.05.2021 - 21:01

Almanya'da Covid-19 önlemleri protestosu: 200'ü aşkın gözaltı - 1
Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerini protesto amacıyla düzenlenen gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Almanya'da Covid-19 önlemleri protestosu: 200'ü aşkın gözaltı - 2
"Querdenker" adlı inisiyatifin "barış, özgürlük ve temel haklar için" kent merkezindeki 17 Haziran Caddesi'nde Covid-19 tedbirlerine karşı düzenlemeyi planladığı gösteri, polis ve mahkeme tarafından yasaklandı.
Almanya'da Covid-19 önlemleri protestosu: 200'ü aşkın gözaltı - 3
Buna rağmen Alman hükümetinin Covid-19 politikasının eleştirildiği dövizler taşıyan çok sayıda kişi, Brandenburg Kapısı önünde toplandı.
Almanya'da Covid-19 önlemleri protestosu: 200'ü aşkın gözaltı - 4
Polisin buradaki protestoya izin vermemesi üzerine yüzlerce gösterici Potsdamer Meydanı'nda toplandı.
Almanya'da Covid-19 önlemleri protestosu: 200'ü aşkın gözaltı - 5
Burada da eyleme izin vermeyen polis, göstericilerden hijyen ve mesafe kurallarına uymalarını ve olay yerinden ayrılmalarını istedi.
Almanya'da Covid-19 önlemleri protestosu: 200'ü aşkın gözaltı - 6
Polisin uyarılarına direnen 200'ün üstünde gösterici gözaltına alındı.
Almanya'da Covid-19 önlemleri protestosu: 200'ü aşkın gözaltı - 7
Almanya'da Covid-19 önlemleri protestosu: 200'ü aşkın gözaltı - 8
Almanya'da Covid-19 önlemleri protestosu: 200'ü aşkın gözaltı - 9
Almanya'da Covid-19 önlemleri protestosu: 200'ü aşkın gözaltı - 10
Almanya'da Covid-19 önlemleri protestosu: 200'ü aşkın gözaltı - 11
Almanya'da Covid-19 önlemleri protestosu: 200'ü aşkın gözaltı - 12
Almanya'da Covid-19 önlemleri protestosu: 200'ü aşkın gözaltı - 13
Almanya'da Covid-19 önlemleri protestosu: 200'ü aşkın gözaltı - 14
Almanya'da Covid-19 önlemleri protestosu: 200'ü aşkın gözaltı - 15
Almanya'da Covid-19 önlemleri protestosu: 200'ü aşkın gözaltı - 16

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER