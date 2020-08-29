Almanya'da Covid-19 önlemlerini protesto gösterisine polis müdahale etti

Avrupa genelinde Corona virüs vaka sayılarında artış sürerken Almanya'da hükümetin aldığı tedbirlere karşı çıkanlar gösteri düzenledi. polisle göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Anadolu Ajansı 29.08.2020 - 20:17 | Son Güncelleme : 29.08.2020 - 20:19

Almanya'da Covid-19 önlemlerini protesto gösterisine polis müdahale etti - 1
"Querdenken 711" adlı bir oluşum tarafından Covid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriye katılan yaklaşık 30 bin kişi, kent merkezindeki Unter den Linden Caddesi'nde toplandı.
Almanya'da Covid-19 önlemlerini protesto gösterisine polis müdahale etti - 2
Ardından Friedrich Caddesi'ndeki yürüyüş, göstericilerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle polis tarafından sonlandırıldı.
Almanya'da Covid-19 önlemlerini protesto gösterisine polis müdahale etti - 3
Polisin bu kararını kabul etmeyen göstericiler, yasaklanmasına rağmen oturma eylemiyle gösteriyi sürdürdü.
Almanya'da Covid-19 önlemlerini protesto gösterisine polis müdahale etti - 4
Bazı göstericilerin güvenlik güçlerine şişe atması ve kurallara uymamasının ardından polis, zaman zaman biber gazı kullandı ve bazı göstericileri gözaltına aldı.
Almanya'da Covid-19 önlemlerini protesto gösterisine polis müdahale etti - 5
Berlin Eyaleti İçişleri Senatörlüğü, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin protesto edileceği gösterileri, yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle, yasaklamıştı.
Almanya'da Covid-19 önlemlerini protesto gösterisine polis müdahale etti - 6
Fakat Berlin İdare Mahkemesi, bu protesto gösterisinin düzenlenmesine izin vermişti.
Almanya'da Covid-19 önlemlerini protesto gösterisine polis müdahale etti - 7
Covid-19 vaka sayısının en son nisan ayında görülen yüksek seviyelere ulaşmasının ardından Berlin hükümeti maske takma gibi salgın önlemlerini sıkılaştırma kararı almıştı. Ülkede süpermarket gibi maske takmanın zorunlu olduğu yerlerde bu kuralı ihlal edenlere 50 avro ceza uygulanacağı duyurulmuştu.
Almanya'da Covid-19 önlemlerini protesto gösterisine polis müdahale etti - 8

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