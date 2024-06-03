Almanya'da sel felaketi: Bir Türk yaşamını yitirdi

Almanya'nın güneyinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Münih kenti yakınındaki Schrobenhausen beldesinde sel nedeniyle 43 yaşındaki Türk vatandaşı Asuman Özen'in hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkenin güneyindeki yetkililer, dün sel nedeniyle başlatılan kurtarma operasyonu sırasında lastik botu alabora olan 3 itfaiyeciden birinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Almanya'da sel felaketi: Bir Türk yaşamını yitirdi - 1

Almanya'nın güneyindeki Münih kenti yakınında 43 yaşındaki Türk vatandaşı Asuman Özen sel nedeniyle hayatını kaybetti.

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Almanya'da sel felaketi: Bir Türk yaşamını yitirdi - 2

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Özen'in evinin bodrum katını su bastı. Olay yerine giden itfaiye ekibi su tahliye ve kurtarma çalışması yürüttü. Çalışmanın ardından Özen'in bodrum katında hayatını kaybettiği belirlendi.

Özen ailesini ziyaret eden Türkiye'nin Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, Asuman Özen'in eşi Aşır Özen'e başsağlığı diledi.

Almanya'da sel felaketi: Bir Türk yaşamını yitirdi - 3

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Güney Bavyera Bölge Başkanı Mehmet Azal tarafından yapılan açıklamada da "DİTİB Schrobenhausen Derneğimizin Başkan Yardımcısının eși, yoğun yağmur sonucu oluşan sele evinin bodrum katında yakalanmış, boğularak vefat etmiştir. Bu haber camiamızı derinden üzmüştür" ifadesi kullanıldı.

Almanya'da sel felaketi: Bir Türk yaşamını yitirdi - 4

ÜÇ BARAJ YIKILDI

Güney Almanya'nın büyük bir bölümünü etkisi altına alan aşırı yağışların oluşturduğu sel nedeniyle üç barajın yıkıldığı bildirildi. Birçok bölgeyi su bastı, yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

Almanya'da sel felaketi: Bir Türk yaşamını yitirdi - 5

Bölgeyi ziyaret eden Başbakan Olaf Scholz, selden etkilenen bölgelere federal hükümet olarak yardım sözü verdi.

Almanya'da sel felaketi: Bir Türk yaşamını yitirdi - 6

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, durumun ciddi ve kritik olduğunu belirterek, yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Almanya'da sel felaketi: Bir Türk yaşamını yitirdi - 7

Hafta sonu boyunca devam eden aşırı yağışların ardından bazı bölgelerde suların çekilmeye başladığı ve su baskınları sonucu oluşan hasarın onarılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Almanya'da sel felaketi: Bir Türk yaşamını yitirdi - 8

Ülkenin güneyindeki yerel yetkililer, Pfaffenhofen an der Ilm'de dün meydana gelen sel nedeniyle başlatılan kurtarma operasyonu sırasında lastik botu alabora olan 3 itfaiyeciden birinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Almanya'da sel felaketi: Bir Türk yaşamını yitirdi - 9
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