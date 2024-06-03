Almanya'da sel felaketi: Bir Türk yaşamını yitirdi
Almanya'nın güneyinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Münih kenti yakınındaki Schrobenhausen beldesinde sel nedeniyle 43 yaşındaki Türk vatandaşı Asuman Özen'in hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkenin güneyindeki yetkililer, dün sel nedeniyle başlatılan kurtarma operasyonu sırasında lastik botu alabora olan 3 itfaiyeciden birinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
Almanya'nın güneyindeki Münih kenti yakınında 43 yaşındaki Türk vatandaşı Asuman Özen sel nedeniyle hayatını kaybetti.