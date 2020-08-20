Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında ölenler anıldı

Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında ölenler anıldı. Hanau Büyükşehir Belediye Başkanı Claus Kaminsky, "19 Şubat 2. Dünya Savaşı sonrası Hanau için en kara gündür." dedi.

Anadolu Ajansı 20.08.2020 - 07:56

Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında ölenler anıldı - 1
Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat'ta gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden 9 göçmen kökenli için anma etkinlikleri düzenlendi.
Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında ölenler anıldı - 2
Başta Hanau ve Berlin olmak üzere ülke genelinde düzenlenen yürüyüşler ve mitinglerle, 4'ü Türk kökenli 9 kişi ölümlerinin 6'ncı ayında anıldı.
Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında ölenler anıldı - 3
Hanau Yabancılar Meclisi ve 19 Şubat İnisiyatifi tarafından düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Hanau Büyükşehir Belediye Başkanı Claus Kaminsky, "19 Şubat 2. Dünya Savaşı sonrası Hanau için en kara gündür." dedi.
Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında ölenler anıldı - 4
Kaminsky, ırkçı terör saldırısının hiçbir zaman unutulmayacağını sözlerine ekledi.

Berlin'de düzenlenen yürüyüşe ise binlerce kişi katıldı.
Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında ölenler anıldı - 5
Burada okunan bildiride, Almanya'da bir ırkçılık sorunu olduğu vurgulanarak ırkçılığa karşı etkin çalışma ve mücadele talep edildi.
Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında ölenler anıldı - 6
Bildiride, Almanya'da son günlerde ortaya çıkan polis şiddeti de eleştirildi.
Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında ölenler anıldı - 7

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarında bulunan Hanau'da 19 Şubat günü ırkçı Tobias Rathjen tarafından iki nargile kafeye ve bir büfeye ırkçı saldırı düzenlenmişti.
Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında ölenler anıldı - 8
Saldırıda Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtoviç, Ferhat Ünvar, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nesar Hashemi ve Fatih Saraçoğlu hayatını kaybetmişti.
Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında ölenler anıldı - 9
Rathjen, saldırının ardından evine dönerek annesi Gabriele Rathjen'i öldürdükten sonra intihar etmişti.

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