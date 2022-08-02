Altın sikkeler ve paha biçilemez mücevherler: 350 yıl önce batan geminin hazineleri ortaya çıktı

SADECE 45 KİŞİ HAYATTA KALDI

Ancak, gemi bir süre sonra amiral gemisiyle çarpıştı. Yaklaşık 30 dakika sonra ise bir resife çarptı ve hızla battı. Gemide bulunan yaklaşık 150 kişi, suyun üzerinde kalan kalyonun parçalarına tutundu. Çoğu gece boyunca suyun soğukluğu nedeniyle öldü ya da köpek balıkları tarafından yenildi. Sadece 45 kişi hayatta kaldı ve yaklaşık 600 kişi kayboldu.