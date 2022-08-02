Altın sikkeler ve paha biçilemez mücevherler: 350 yıl önce batan geminin hazineleri ortaya çıktı

Uzmanlar, 350 yıldır Bahamalar'ın köpek balıklarıyla dolu sularının altında olan, 17. yüzyıldan kalma bir gemi enkazının hazinesi ortaya çıkardı. Söz konusu eserler arasında altın ve gümüş sikkelerin yanı sıra, altın kolyeler, değerli taşlar, Çin porselenleri ve tarihi kılıçlar yer alıyor.

Haberler - ntv.com.tr 02.08.2022 - 10:39 | Son Güncelleme : 02.08.2022 - 10:52

Altın sikkeler ve paha biçilemez mücevherler: 350 yıl önce batan geminin hazineleri ortaya çıktı - 1

Nuestra Señora de las Maravillas, 4 Ocak 1656'da kuzey Bahamalar'daki Little Bahama Bank açıklarında batan iki katlı bir İspanyol kalyon gemisiydi.

Altın sikkeler ve paha biçilemez mücevherler: 350 yıl önce batan geminin hazineleri ortaya çıktı - 2

Bununla birlikte, geminin 8 parçadan oluştuğu tahmin edilen hazinesinin çoğunluğu 1656 ile 1990'ların başı arasında çıkarıldı. Ancak, modern teknolojiyi kullanan son yöntemler, geminin batmasından bu yana hiç dokunulmamış eserleri ortaya çıkardı.

Altın sikkeler ve paha biçilemez mücevherler: 350 yıl önce batan geminin hazineleri ortaya çıktı - 3

ALTIN ZİNCİRLER, SİKKELER VE NİCELERİ..

Bunlar arasında İspanyol zeytin kavanozları, Çin porselenleri, demir teçhizat, altın ve gümüş sikkeler ile asker Don Martin de Aranda  Gusmán'a ait gümüş bir kılıç sapı bulunuyor.

Altın sikkeler ve paha biçilemez mücevherler: 350 yıl önce batan geminin hazineleri ortaya çıktı - 4

Üç altın zincirin yanı sıra İspanyol deniz ticaretinde derinden aktif olan dini bir şövalye grubu olan kutsal Santiago Tarikatı üyeleri tarafından takılan dört kolye de yeni keşfedilen eserler arasında yer aldı.

Altın sikkeler ve paha biçilemez mücevherler: 350 yıl önce batan geminin hazineleri ortaya çıktı - 5

Arkeologlar eşyalardan bazılarının 'İspanyol tüccarların ve yetkililerin yasadışı olarak zenginleşmesini sağlayan kaçak mallar olduğunu söyledi. 

Son keşfi gerçekleştiren Allen Exploration adlı şirketin kurucusu Carl Allen, “Nuestra Señora de las Maravillas, Bahamalar'ın denizcilik tarihinin ikonik bir parçası. İçerisinde bulunan hazineler, önümüzdeki hafta ilk kez Bahamalar'daki yeni bir müzede sergilenecek. Bahamalar'daki ilk denizcilik müzesinde sergilenmesi için Bahama hükümetinin onayını aldık” dedi. 

Altın sikkeler ve paha biçilemez mücevherler: 350 yıl önce batan geminin hazineleri ortaya çıktı - 6

BATAN GEMİ HAKKINDA

891 tonluk Nuestra Señora de las Maravillas, Tierra Firme (Anakara) filosunun bir parçasıydı. Gemi, kraliyetin eşyaları ve özel sevkiyatlarla yüklenerek olan Küba’nın başkenti Havana'dan 'ya doğru yola çıkmıştı.

Altın sikkeler ve paha biçilemez mücevherler: 350 yıl önce batan geminin hazineleri ortaya çıktı - 7

SADECE 45 KİŞİ HAYATTA KALDI

Ancak, gemi bir süre sonra amiral gemisiyle çarpıştı. Yaklaşık 30 dakika sonra ise bir resife çarptı ve hızla battı. Gemide bulunan yaklaşık 150 kişi, suyun üzerinde kalan kalyonun parçalarına tutundu. Çoğu gece boyunca suyun soğukluğu nedeniyle öldü ya da köpek balıkları tarafından yenildi. Sadece 45 kişi hayatta kaldı ve yaklaşık 600 kişi kayboldu.

Altın sikkeler ve paha biçilemez mücevherler: 350 yıl önce batan geminin hazineleri ortaya çıktı - 8

Nuestra Señora de las Maravillas 1656'da battı. Temmuz 1658'e kadar olan  İspanyol kayıtları, enkazın tamamen kumun altına gömüldüğünü gösteriyor.Birçok İspanyol, İngiliz, Fransız, Hollandalı, Bahamalı ve Amerikalı denizci daha sonra enkazı ve içindeki hazineleri bulmaya çalıştı, ancak çok azı başarılı oldu.

Altın sikkeler ve paha biçilemez mücevherler: 350 yıl önce batan geminin hazineleri ortaya çıktı - 9

Modern çağda, 1972'de geminin enkazı Robert Marx tarafından yeniden keşfedildi. Daha fazla kalıntı, 1986 ile 1990'ların başı arasında Herbert Humphreys tarafından kurtarıldı, ancak Allen Exploration'a göre gemiden geriye kalanların çoğu unutulmaya sürüklendi.

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