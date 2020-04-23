Amazon yağmur ormanları karantina günlerinde 2 kat daha hızlı yok oldu

ntv.com.tr 23.04.2020 - 14:52
Araştırmacılar, geçen yıla göre 2020 yılının ilk üç ayında Amazon yağmur ormanlarındaki ağaçların iki kat hızlı kesildiğini belirtti. Buna göre ormanlardaki yaklaşık 520 bin kilometrekare alan yok oldu.
46 bini aşkın vaka ve 3 bine yakın ölümle Güney Amerika’nın salgından en kötü etkilenen ülkesi Brezilya’da, ülke yeni tip corona virüs ile mücadele ederken, kaçak ağaç kesimi yapanların krizden faydalandığı düşünülüyor.
Bununla birlikte, yıl sonuna kadar ormansızlaşma miktarının, geçen yıl Brezilya’da çıkan yangının neden olduğu hasardan daha büyük olabileceğinden endişeleniliyor. Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü (INPE), 1 Ocak-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında ülkede en az 75 bin 336 orman yangınının meydana geldiğini ve en az 930 kilometre karelik orman miktarının yok olduğunu belirtti.
Brezilya’daki Federal Para Üniversitesi'nden Amazon araştırmacısı Claudia Azevedo-Ramos, “Yağmur mevsiminde yasadışı olarak kesilen ağaçların kalıntıları, kuru mevsimde araziyi temizlemek için yakılacak. Bu yüzden, 2019'da karşılaştığımız yangınlardan daha büyük yangınlar yaşayabiliriz” diyerek İspanya, Portekiz ve Fransa'dan daha büyük bir alanı kapayan eyalette sadece hükümetin gönderdiği 10 çevre müfettişinin olmasını eleştirdi.
Yetkililer, sadece Ocak-Mart ayları arasında Para eyaletindeki ormansızlaşmada yüzde 240'lık bir artış kaydetti. Azvedo-Ramos, illegal ormancılık faaliyeti yapanların salgının ortasında "kaçak kesimleri" yoğunlaştırdığını söyleyerek,“Tüm bu unsurlar kırsal kesimde ormansızlaşma şiddetin artmasına neden oluyor” dedi.
Öte yandan, yangınlardan kaynaklanan duman Covid-19 hastaları için ölümcül olabilir.
MapBiomas Alert adlı çevre kuruluşunun koordinatörü Tasso Azevedo, corona virüs pandemisi nedeniyle Bolsonaro hükünetinin Amazon’daki koruma önlemlerini azalttığını söyledi.
INPE tarafından yapılan araştırmaya göre, Amazon'daki yangın sayısı geçen yıl 2018'e göre yüzde 30 arttı.
Diğer taraftan araştırmacılar , yangınlardan kaynaklanan dumanınn Covid-19 hastaları için ölümcül olabileceği konusunda uyardı. Azevedo pandemi ile birlikte çıkan yangınların ülkede büyük bir "felakete" neden olabileceğini söyledi. Azvedo, Amazon şehirleri Porto Velho, Rio Branco ve Cuiaba'nın kötü etkilenebileceği konusunda uyardı.