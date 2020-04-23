Amazon yağmur ormanları karantina günlerinde 2 kat daha hızlı yok oldu

ZARAR, GEÇEN YILKİ YANGINLARDAN DAHA BÜYÜK OLABİLİR

Bununla birlikte, yıl sonuna kadar ormansızlaşma miktarının, geçen yıl Brezilya’da çıkan yangının neden olduğu hasardan daha büyük olabileceğinden endişeleniliyor. Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü (INPE), 1 Ocak-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında ülkede en az 75 bin 336 orman yangınının meydana geldiğini ve en az 930 kilometre karelik orman miktarının yok olduğunu belirtti.