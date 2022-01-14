Amazon'da 6 saatlik aşı yolculuğu: Babasını sırtında taşıdı

Haberler - ntv.com.tr 14.01.2022 - 16:05
Brezilya’da bir doktor tarafından çekilen fotoğrafta, 24 yaşındaki Tawy'nin 67 yaşındaki Wahu'yu sırtında taşıdığı görülüyor.
Fotoğraf: Erik Jennings, Instagram
Fotoğrafta Tawy’nin babası Wahu’yu, aşı yapılan bölgeye ulaştırabilmek için sırtında yaklaşık altı saat taşıdığı belirtiliyor.
Brezilya’daki resmi verilere göre, ülkede şu ana kadar 853 yerli kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Ancak yerli hakları grupları gerçekte bu sayının çok daha yüksek olduğunu söylüyor.
Apib adlı sivil toplum kuruluşunun araştırmasına göre sadece Mart 2020 ile Mart 2021 arasında yerli halktan bin kişi hayatını kaybetti.
Tawy ve Wahu, yaklaşık 325 kişiden oluşan Zo'e topluluğuna mensup.
Baba ve oğul, Kuzey Pará eyaletinde 1,2 milyon futbol sahası büyüklüğünde bir alana yayılan ücra köylerde yaşıyor.
Fotoğrafı çeken doktor Erik Jennings Simões, Wahu'nun hiçbir şey göremediğini ve kronik idrar yolu sorunları nedeniyle zorlukla yürüdüğünü söyledi.
Dr. Simoes BBC'ye yaptığı açıklamada, Tawy'nin babasını aşı yapılan bölgeye götürebilmek için 5-6 saat sırtında taşıdığını belirterek fotoğrafın baba oğul arasındaki sevginin çok güzel bir göstergesi olduğunu söyledi.
Brezilya, dünyada Covid-19 salgınından en ağır şekilde etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.
Ülkede şimdiye kadar Covid-19 kaynaklı 621 bin ölüm kayıtlara geçti.