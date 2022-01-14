Amazon'da 6 saatlik aşı yolculuğu: Babasını sırtında taşıdı

Brezilya’da bir Amazon yerlisinin babasını Covid-19 aşısı yaptırmak için sırtında taşıdığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Bir doktor tarafından çekilen fotoğraf, dünyanın ücra köşelerinde aşıya erişimin zorluğunu da gözler önüne seriyor.

Haberler - ntv.com.tr 14.01.2022 - 16:05

Amazon'da 6 saatlik aşı yolculuğu: Babasını sırtında taşıdı - 1

’da bir doktor tarafından çekilen fotoğrafta, 24 yaşındaki Tawy'nin 67 yaşındaki Wahu'yu sırtında taşıdığı görülüyor.

Fotoğraf: Erik Jennings, Instagram

Amazon'da 6 saatlik aşı yolculuğu: Babasını sırtında taşıdı - 2

6 SAAT BOYUNCA BABASINI SIRTINDA TAŞIDI

Fotoğrafta Tawy’nin babası Wahu’yu, aşı yapılan bölgeye ulaştırabilmek için sırtında yaklaşık altı saat taşıdığı belirtiliyor.

Amazon'da 6 saatlik aşı yolculuğu: Babasını sırtında taşıdı - 3

Brezilya’daki resmi verilere göre, ülkede şu ana kadar 853 yerli kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Amazon'da 6 saatlik aşı yolculuğu: Babasını sırtında taşıdı - 4

Ancak yerli hakları grupları gerçekte bu sayının çok daha yüksek olduğunu söylüyor.

Amazon'da 6 saatlik aşı yolculuğu: Babasını sırtında taşıdı - 5

Apib adlı sivil toplum kuruluşunun araştırmasına göre sadece Mart 2020 ile Mart 2021 arasında yerli halktan bin kişi hayatını kaybetti.

Amazon'da 6 saatlik aşı yolculuğu: Babasını sırtında taşıdı - 6

Tawy ve Wahu, yaklaşık 325 kişiden oluşan Zo'e topluluğuna mensup.

Amazon'da 6 saatlik aşı yolculuğu: Babasını sırtında taşıdı - 7

Baba ve oğul, Kuzey Pará eyaletinde 1,2 milyon futbol sahası büyüklüğünde bir alana yayılan ücra köylerde yaşıyor.

Amazon'da 6 saatlik aşı yolculuğu: Babasını sırtında taşıdı - 8

Fotoğrafı çeken doktor Erik Jennings Simões, Wahu'nun hiçbir şey göremediğini ve kronik idrar yolu sorunları nedeniyle zorlukla yürüdüğünü söyledi.

Amazon'da 6 saatlik aşı yolculuğu: Babasını sırtında taşıdı - 9

Dr. Simoes BBC'ye yaptığı açıklamada, Tawy'nin babasını aşı yapılan bölgeye götürebilmek için 5-6 saat sırtında taşıdığını belirterek fotoğrafın baba oğul arasındaki sevginin çok güzel bir göstergesi olduğunu söyledi.

Amazon'da 6 saatlik aşı yolculuğu: Babasını sırtında taşıdı - 10

COVİD-19'UN EN SERT VURDUĞU ÜLKELER ARASINDA

Brezilya, dünyada Covid-19 salgınından en ağır şekilde etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Amazon'da 6 saatlik aşı yolculuğu: Babasını sırtında taşıdı - 11

Ülkede şimdiye kadar Covid-19 kaynaklı 621 bin ölüm kayıtlara geçti.

Amazon'da 6 saatlik aşı yolculuğu: Babasını sırtında taşıdı - 12
Amazon'da 6 saatlik aşı yolculuğu: Babasını sırtında taşıdı - 13
Amazon'da 6 saatlik aşı yolculuğu: Babasını sırtında taşıdı - 14

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