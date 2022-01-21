Anal sürüntü testi Pekin Kış Olimpiyatları'na iki hafta kala Çin'de geri döndü

Çin, ülke medyasında çıkan haberlere göre Pekin Kış Olimpiyatları’na iki hafta kala Omicron varyantının yayılmasını durdurmak amacıyla Covid-19 taraması için anal sürüntü testini geri getirdi. Bununla birlikte, vakaların arttığı ülkede, corona virüsün yayılımını durdurmak amacıyla olimpiyat biletlerinin halka açık bir şekilde satılmayacağı ve meşale rölesine katılan kişilerin kordon altına alınacağı duyuruldu.

Haberler - ntv.com.tr 21.01.2022 - 16:14 | Son Güncelleme : 21.01.2022 - 16:34

Anal sürüntü testi Pekin Kış Olimpiyatları'na iki hafta kala Çin'de geri döndü - 1

Çinli gazete The Beijing News'e göre, 26 yaşındaki bir kadının Omicron'a yakalandığı Pekin'deki bir apartman binasında en az 27 kişiye tartışmalı anal sürüntü testi yapıldı. 

Anal testler, rektuma 5 cm kadar steril bir pamuklu çubuk sokmayı ve birkaç kez döndürmeyi içeriyor.  

Anal sürüntü testi Pekin Kış Olimpiyatları'na iki hafta kala Çin'de geri döndü - 2

Ayrıca habere göre, testi pozitif çıkan kadının çalıştığı ofis binası, geçen pazar günü önceden uyarı yapılmadan dış dünyaya kapatıldı, çalışanların çıkması yasaklandı ve zorunlu anal Covid-19 testine tabi tutuldu. Maskeli görevliler, içeride mahsur kalan işçiler için ofis girişinden yatak takımları taşırken görüldü.

Anal sürüntü testi Pekin Kış Olimpiyatları'na iki hafta kala Çin'de geri döndü - 3

Bununla birlikte, Çin’in resmi Xinhua Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, 15 Ocak'ta ilk yerel Omicron enfeksiyonunu bildirmesinin ardından kentte şimdiye kadar 11 vaka doğrulandı.

Anal sürüntü testi Pekin Kış Olimpiyatları'na iki hafta kala Çin'de geri döndü - 4

OLİMPİYAT BİLETLERİ HALKA AÇIK OLARAK SATILMAYACAK

Bu haftanın başlarında Çin, Olimpiyatlar için halka bilet satılmayacağını duyurdu ve ülkedeki Covid-19 vakalarının sayısı Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı için yalnızca 'seçilen' seyircilerin katılmasına izin verileceğini söyledi.

Anal sürüntü testi Pekin Kış Olimpiyatları'na iki hafta kala Çin'de geri döndü - 5

Ayrıca, ilk Omicron vakasının görüldüğü  Haidian bölgesinin yerleşim bölgesinde, anal sürüntüler de dahil olmak üzere testler yapılırken, insanların içeri girip çıkmasını önlemek için büyük bariyerler dikildi.

Anal sürüntü testi Pekin Kış Olimpiyatları'na iki hafta kala Çin'de geri döndü - 6

Diğer taraftan Çin'de 2020'den beri anal sürüntü testi kullanılıyor ancak dokuz yaşındaki bir çocuğun corona  virüs için pozitif test etmesinden sonra Ocak 2021'de Pekin'de yaygınlaştı.

Anal sürüntü testi Pekin Kış Olimpiyatları'na iki hafta kala Çin'de geri döndü - 7

ANAL SÜRÜNTÜ TESTİ TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Çin, geçen yıl Mart ayında anal sürüntü uygulamasını Pekin’e gelen bütün yabancılar için genişlettiğinde tartışmalara yol açtı.

ABD, Japonya, Güney Kore ve Almanya, testlerle ilgili endişelerini dile getirdi. Çin, testin ABD’li,  diplomatları için gerekli olduğu iddialarını yalanladı.

Anal sürüntü testi Pekin Kış Olimpiyatları'na iki hafta kala Çin'de geri döndü - 8

DİĞER TESTLERDEN DAHA İYİ

Çinli doktorlar tarafından devlet medyasına yapılan açıklamada, corona virüs ağız ve burundan alınan sürüntülere kıyasla daha net bir şekilde tespit edilebildiği için anal sürüntü testinin tercih edildiğini söyledi. 

Öte yandan, Omicron'un Pekin'de ortaya çıkması ve ülkede her gün bildirilen ortalama 130 Covid vakası, organizatörlerinin Oyunlar’a katı kısıtlamalar getirmesi anlamına geliyor.

Anal sürüntü testi Pekin Kış Olimpiyatları'na iki hafta kala Çin'de geri döndü - 9

MEŞALE RÖLESİ KORDON ALTINA ALINACAK

Pekin Kış Olimpiyatları’nın organizatörlerü, bugün meşale rölesinin Covid önlemleri nedeniyle kordon altına alınacağını duyurdu.
Bin 200 meşaleyi taşıyan kişinin katıldığı yarış, Oyunların üç bölgesinde gerçekleşecek ve ayrıca Olimpiyatların açıldığı 2-4 Şubat tarihleri ​​arasında Çin Seddi gibi turistik yerlere seyahat edecek.

Anal sürüntü testi Pekin Kış Olimpiyatları'na iki hafta kala Çin'de geri döndü - 10

Meşale geçişinden sorumlu Oyunlar organizasyon komitesi yetkilisi Yang Haibin, “Bu meşale rölesi için güvenliğe her zaman öncelik verilecektir. Salgın kontrol hususları göz önüne alındığında meşale rölesi ve tören faaliyetleri güvenli ve kontrol edilebilir kapalı mekanlarda düzenlenecektir” diye konuştu.

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