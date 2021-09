Araştırma: Hava kirliliği savaşlardan daha fazla zarar veriyor

Dünyadaki hava kirliliği seviyesini an be an ölçen Hava Kalitesi Yaşam Endeksi'nin (AQI) yakın tarihli yeni bir rapor yayımladı.

Raporunda AQI, hava kirliliği seviyelerinin HIV/AIDS, tüberküloz ve sıtmanın toplamından daha çok can kaybına neden olduğu belirtildi.