Araştırma: Hava kirliliği savaşlardan daha fazla zarar veriyor

FOSİL YAKITLAR SORUNU BÜYÜTÜYOR

Hava kirliliği seviyelerinin her geçen gün daha da kötüleştiğinin altı çizilen çalışmada, artan orman yangınlarının hem oksijen seviyesini azalttığı hem de ortaya çıkardığı yüksek sıcaklıklarla iklim krizini daha da kötüleştirdiği vurgulandı.

Araştırmacılar, mevcut durumun tehlikeli bir döngü oluşturduğunu söylerken, başta kömür olmak üzere fosil yakıtların yanmasının sorunu büyüttüğünün altını çizdi.