Araştırma: Nostalji ağrıyı azaltıyor

Nostaljik fotoğrafları izlemenin beynin ağrıyla ilgili iki bölgesindeki aktiviteyi azalttığını gösterdiğini söyleyen çalışmada, nostalji nedeniyle olumlu tepkilere sadece eski fotoğrafların değil, müzik, filmler veya belirli hikayelerin de etkili olabileceği aktarıldı.

Araştırmanın bulgularında, parfüm gibi kokuların, çocukluktan kalma şekerlemelerin veya birine evini hatırlatan kurabiyeler gibi belirli yiyeceklerin tadının da ağrıyı azaltabileceği vurgulandı.