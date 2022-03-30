Araştırma: Nostalji ağrıyı azaltıyor

Haberler - ntv.com.tr 30.03.2022 - 15:09
Çin’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, eski anılara ait bir durumu hatırlamanın ağrı hissini azaltabildiği tespit edildi.
JNeurosci dergisinde yayınlanan yeni araştırmaya göre, geçmişe duyulan duygusal özlem duygusu olarak nitelenen nostaljinin ağrı algısını azaltabileceği belirtildi.
Çin Bilimler Akademisi ve Liaoning Normal Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, çalışmaya katılan kişilerin, daha modern resimlerle karşılaştırıldığında eski çizgi filmleri, çocukluk oyunlarını veya retro şekerleri betimleyen nostaljik resimlere bakarken ısı uyarımından kaynaklanan ağrı düzeylerini derecelendirmelerini istedi.
Çalışma sırasında bir MRI makinesi de 34 katılımcıyı tararken, çocukluk anılarını tetikleyen resimleri gözlemlemenin, daha zayıf acı duyguları bildiren katılımcılarla bağlantılı olduğu tespit edildi.
Çalışma yazarlarından Joe Yazhuo Kong, "İnsanlar hoş olmayan uyaranları ortadan kaldırmak veya azaltmak yerine rahatsızlıklarını yöneterek acı verici deneyimlerini yeniden çerçevelemek için nostaljiyi kullanabilirler" diye konuştu.
Çin Bilimler Akademisi Ağrının Bütünleştirici Nörogörüntüleme Laboratuvarı'nda araştırma grubu lideri olan Kong, "Nostalji, insanların yaşamlarında kolayca algıladıkları, ağırlıklı olarak olumlu bir duygudur" dedi.
Joe Yazhuo Kong, "Örneğin, insanlar aileleri veya arkadaşlarıyla gruplanmış resimlerine göz atarken kendilerini mutlu ve huzurlu hissedebilirler" diye konuştu.
Nostaljik fotoğrafları izlemenin beynin ağrıyla ilgili iki bölgesindeki aktiviteyi azalttığını gösterdiğini söyleyen çalışmada, nostalji nedeniyle olumlu tepkilere sadece eski fotoğrafların değil, müzik, filmler veya belirli hikayelerin de etkili olabileceği aktarıldı.
Araştırmanın bulgularında, parfüm gibi kokuların, çocukluktan kalma şekerlemelerin veya birine evini hatırlatan kurabiyeler gibi belirli yiyeceklerin tadının da ağrıyı azaltabileceği vurgulandı.
Önceki çalışmalar ayrıca nostaljinin psikolojik ve duygusal faydalarını da gösterirken, Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan farklı bir araştırma, tetiklenen nostaljinin, kronik ağrı çeken kişilerde ağrı yoğunluğu algısını azalttığını ortaya koymuştu.
Texas Christian Üniversitesi'nde psikoloji doçenti olan Cathy Cox ise, daha fazla araştırma sonrasında insanların nostalji düşüncelerinin ardından artan bir ağrı toleransına sahip olduğunu söylemişti.