Araştırma: Pompeii, yanardağ patlamasından sonra 15 dakika içinde yok oldu

ntv.com.tr 25.03.2021 - 06:31
Dünyanın en önemli arkeolojik alanlarından biri kabul edilen Pompeii’de yapılan araştırmaya göre, yaklaşık 2 bin yıl önce Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucunda yok olan antik Pompeii kentinde yaşamın 15 dakika içinde sona erdiği ortaya çıktı.
Scientific Reports dergisinde yer alan çalışma, İtalya'daki Bari Üniversitesi ve Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) ile İngiliz Jeolojik Araştırma Kurumu (BGS) tarafından yapıldı.
Çalışmada, M.S. 79 yılında meydana gelen yanardağ patlaması sonrası kenti kısa süre içerisinde gaz ve toz bulutu, kül ve lav parçaları kapladığı belirlenirken patlama sonrasında hayatını kaybeden yaklaşık 2 bin kişinin büyük bir kısmının "piroklastik akıntı" sebebiyle nefessiz kalarak hayatlarını kaybettiği belirtildi.
Şehirdeki insanların hayatını kaybetmesine yol açan piroklastik akıntının yaklaşık 15 dakika sürdüğü belirtilirken dergide kent sakinleri tarafından solunan volkanik külün ölümcül bir etki gösterdiğinin ve boğulmalara yol açtığının altı çizildi.
Bari Üniversitesi ve Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından açıklanan verilere göre ise Pompeii yanardağının yakınlarındaki Vezüv Yanardağı’nın M.S. 79 yılındaki patlamasından önce yaklaşık 800 sene boyunca faaliyet göstermediği, Pompeii halkının ise yanardağ patlamalarına alışık olmadığı için hazırlıksız yakalandığı tespit edildi.
INGV Vezüv Gözlemevi araştırmacısı Roberto Isaia, bu volkanik bulutun "karbondioksit, klorür, volkanik kül ve taş parçalarından" oluştuğunu söylerken araştırmanın yer aldığı makalede, "200-250 derece saf sıcak havaya maruz kalınması halinde 2-5 dakika boyunca hayatta kalınabilir" ifadeleri yer aldı.
BBC’nin İtalya basınına dayandırdığı haberine göre Roberto Isaia, “Pompeii'deki kalıntılar üzerinde yaptığımız incelemelerin yardımıyla matematiksel bir model geliştirerek bu sonuçlara vardık. Elde ettiğimiz bulgular dünya çapındaki diğer yanardağlara da uygulanabilir” dedi.
Dünyanın en önemli arkeolojik alanlarından biri kabul edilen Pompeii, 1997'de UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ne dahil edilirken Pompeii Arkeolojik Parkı’nın yılda yaklaşık 3,5 milyon ziyaretçi ağırladığı belirtildi.