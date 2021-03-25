Araştırma: Pompeii, yanardağ patlamasından sonra 15 dakika içinde yok oldu

Scientific Reports dergisinde yer alan çalışma, İtalya'daki Bari Üniversitesi ve Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) ile İngiliz Jeolojik Araştırma Kurumu (BGS) tarafından yapıldı.

Çalışmada, M.S. 79 yılında meydana gelen yanardağ patlaması sonrası kenti kısa süre içerisinde gaz ve toz bulutu, kül ve lav parçaları kapladığı belirlenirken patlama sonrasında hayatını kaybeden yaklaşık 2 bin kişinin büyük bir kısmının "piroklastik akıntı" sebebiyle nefessiz kalarak hayatlarını kaybettiği belirtildi.