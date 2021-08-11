Araştırma: Sardalya ve hamsi iklim değişikliği nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Küresel ısınmanın balıklara etkileri üzerine yapılan yeni araştırmalara göre, ısınan okyanusların balıkların hayatta kalmaları üzerindeki baskıyı artırdığı ve uyum sağlama yeteneklerini engellediği belirtildi. Çalışmada, ısınan suların balıklar için iki kat kötü olduğu, hem boyutlarının küçüldüğü hem de uygun ortamlara geçme yeteneklerinin zayıfladığı aktarıldı. Araştırmada, özellikle hamsi ve sardalyanın önümüzdeki on yıllarda neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği vurgulandı.

ntv.com.tr 11.08.2021 - 06:27

Araştırma: Sardalya ve hamsi iklim değişikliği nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - 1

Küresel ısınmanın balıklar üzerindeki etkisi üzerine yapılan araştırmada, hamsi ve sardalya türü balıkların neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklandı.

Okyanus sularının her geçen ısındığı belirtilen çalışmada, balıkların üzerindeki baskının her geçen gün arttığı ve uyum sağlama yeteneklerinin engellendiği belirtildi.

Araştırma: Sardalya ve hamsi iklim değişikliği nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - 2

Özellikle hamsi, sardalya ve sardalyagillerden ringa balığının neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği aktarılan çalışmada, daha sıcak suların balıkların boyutlarını küçülttüğü dolayısıyla daha uygun ortamlara yerleşme yeteneklerini etkilediği aktarıldı.

Araştırma: Sardalya ve hamsi iklim değişikliği nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - 3

Balıkların hızlanan iklim değişikliğine ayak uydurmak için mücadele edeceği belirtilen araştırma ile ilgili konuşan Reading Üniversitesi'nden biyolog ve çalışmanın ortak yazarı Profesör Chris Venditti, "Isınma suları balıklar için iki kat kötüdür, çünkü sadece daha küçük bir boyuta dönüşmelerine neden olmakla kalmaz, daha uygun ortamlara geçme yeteneklerini de azaltır” diye konuştu.

Araştırma: Sardalya ve hamsi iklim değişikliği nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - 4
Venditti, "Araştırmamız, iklim değişikliği altında okyanuslar ısındıkça balıkların küçüleceği teorisini destekliyor, ancak ilk düşünüldüğü kadar verimli bir şekilde başa çıkmak için evrimleşemeyeceklerine dair endişe verici haberleri ortaya koyuyor” derken, "Deniz sıcaklıklarının her zamankinden daha hızlı artmasıyla, balıklar çok hızlı bir şekilde evrimsel anlamda geride kalacak ve hayatta kalma mücadelesi verecek" diye konuştu.
Araştırma: Sardalya ve hamsi iklim değişikliği nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - 5

Profesör Chris Venditti, "Yediğimiz balık türlerinin çoğu önümüzdeki on yıllarda giderek daha da azalabilir ve hatta yok olabilir. Bu durumun tüm balıklar ve gıda güvenliğimiz için ciddi etkileri var" şeklinde konuştu.

Araştırma: Sardalya ve hamsi iklim değişikliği nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - 6

Bulguların, daha önce bilim insanlarının dünya ısındıkça balıkların genel olarak küçüleceği ve daha az hareket edeceği, çünkü metabolizmalarını hızlandırmak ve vücut işlevlerini sürdürmek için daha fazla oksijene ihtiyaç duyacakları tezini doğruladığı aktarıldı.

Araştırma: Sardalya ve hamsi iklim değişikliği nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya - 7
Şili'deki Kurak Bölgelerdeki İleri Araştırmalar Merkezi (CEAZA) ve Reading Üniversitesi tarafından yürütülen yeni araştırma, 150 milyon yıllık evrimlerini incelemek için küresel olarak dağılmış balık türlerinin istatistiksel analizlerini kullandı.

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