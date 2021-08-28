Araştırma: Sosisli sandviç, insan ömründen 36 dakika eksiltiyor

Üniversitede çevre sağlığı bilimleri profesörü ve makalenin kıdemli yazarı Olivier Jolliet, CNN'e verdiği demeçte, "Yiyeceklerin yararlı ve zararlı etkilerinin sağlık temelli bir değerlendirmesini yapmak istedik" derken, "Örneğin, bir gram işlenmiş et başına 0,45 dakika kaybedilir veya bir gram meyve başına 0,1 dakika kazanılır” diye konuştu.