Arjantin'de yeni bir dev dinozor türü keşfedildi: Meraxes gigas

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 08.07.2022 - 13:44
Arjantin'deki paleontologlar, Tyrannosaurus rex'inki gibi orantısız şekilde kısa kolları olan yeni bir dinozor türü keşfetti. Ülkenin kuzey Patagonya bölgesinde bulunan fosil Meraxes gigas olarak adlandırıldı.
Current Biology dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, dinozorun yaşarken 11 metre uzunluğunda ve dört tondan fazla ağırlığa sahip olduğunu koydu.
Araştırtırmacı Juan Canale, etobur dinozorun 145 ila 66 milyon yıl önce Kretase döneminde yaşadığını belirterek, bölgenin o dönemde büyük ağaçlar da dahil olmak üzere çok sayıda bitki örtüsüne ve geniş su kaynaklarına sahip olduğunu söyledi.
Bununla birlikte bilim insanları, fosilin Carcharodontosauridae dinozorlar grubundan olduğunu bildirdi. Carcharodontosauridae terimi maksimum uzunluğu 14 metre, minimum uzunluğu ise 6 metre olan dinozorları sınıflandırmak için kullanıyor.
Araştırmacılar, son 30 yılda bir sürü Carcharodontosauridae fosili bulunduğunu, ancak kafatasları, ön kolları veya ayakları hakkında çok az şey bilindiğini açıkladı. Uzmanlar, yeni fosilin keşfiyle birlikte bu durumun değiştirdiğini aktardı.
Canale, "İlk kez, bu dev etçil dinozorların anatomisinin belirli bölümleri hakkında çok daha detaylı bilgilere sahip olduk” dedi.
Canale, aynı zamanda neredeyse eksiksiz bir kafatası ve ayak bulduklarını sözlerine ekleyerek, bu durumun dinozor grubunun nasıl evrimleştiğine ışık tutacağını söyledi.