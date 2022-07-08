Arjantin'de yeni bir dev dinozor türü keşfedildi: Meraxes gigas

Araştırtırmacı Juan Canale, etobur dinozorun 145 ila 66 milyon yıl önce Kretase döneminde yaşadığını belirterek, bölgenin o dönemde büyük ağaçlar da dahil olmak üzere çok sayıda bitki örtüsüne ve geniş su kaynaklarına sahip olduğunu söyledi.