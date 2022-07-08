Arjantin'de yeni bir dev dinozor türü keşfedildi: Meraxes gigas

Arjantin'deki bilim insanları 11 metre uzunluğa ve 4 ton ağırlığa sahip yeni bir dinozor türü keşfettiklerini duyurdu. Meraxes gigas olarak adlandırılan hayvanın günümüzden 145 ila 66 milyon yıl yaşadığı belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 08.07.2022 - 13:44

Arjantin'de yeni bir dev dinozor türü keşfedildi: Meraxes gigas - 1

Arjantin'deki paleontologlar, Tyrannosaurus rex'inki gibi orantısız şekilde kısa kolları olan yeni bir dinozor türü keşfetti. Ülkenin kuzey Patagonya bölgesinde bulunan fosil Meraxes gigas olarak adlandırıldı. 

Arjantin'de yeni bir dev dinozor türü keşfedildi: Meraxes gigas - 2

11 METRE BOYUNDAYDI

Current Biology dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, dinozorun yaşarken 11 metre uzunluğunda ve dört tondan fazla ağırlığa sahip olduğunu koydu.  

Arjantin'de yeni bir dev dinozor türü keşfedildi: Meraxes gigas - 3

Araştırtırmacı Juan Canale, etobur dinozorun 145 ila 66 milyon yıl önce Kretase döneminde yaşadığını belirterek, bölgenin o dönemde  büyük ağaçlar da dahil olmak üzere çok sayıda bitki örtüsüne ve geniş su kaynaklarına sahip olduğunu söyledi. 

Arjantin'de yeni bir dev dinozor türü keşfedildi: Meraxes gigas - 4

Bununla birlikte bilim insanları, fosilin  Carcharodontosauridae dinozorlar grubundan olduğunu bildirdi. Carcharodontosauridae terimi maksimum uzunluğu 14 metre, minimum uzunluğu ise 6 metre olan dinozorları sınıflandırmak için kullanıyor.

Arjantin'de yeni bir dev dinozor türü keşfedildi: Meraxes gigas - 5

DİNOZORLARIN EVRİMİNE IŞIK TUTACAK

Araştırmacılar, son 30 yılda bir sürü Carcharodontosauridae fosili bulunduğunu, ancak kafatasları, ön kolları veya ayakları hakkında çok az şey bilindiğini açıkladı. Uzmanlar, yeni fosilin keşfiyle birlikte bu durumun değiştirdiğini aktardı.

Arjantin'de yeni bir dev dinozor türü keşfedildi: Meraxes gigas - 6

Canale, "İlk kez, bu dev etçil dinozorların anatomisinin belirli bölümleri hakkında çok daha detaylı bilgilere sahip olduk” dedi.

Canale, aynı zamanda neredeyse eksiksiz bir kafatası ve ayak bulduklarını sözlerine ekleyerek, bu durumun dinozor grubunun nasıl evrimleştiğine ışık tutacağını söyledi. 

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