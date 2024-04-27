TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü | Yerel basın: Iraklı Barbie ile aralarında gerginlik bulunuyordu
Sosyal medya platformu TikTok’ta yüzbinlerce takipçisi olan Iraklı fenomen Om Fahad, dün Bağdat’ta kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısında yaşamını yitirdi. Yerel basın ünlü fenomenin, geçirdiği estetik operasyonlar nedeniyle Iraklı Barbie olarak bilinen bir başka fenomen Dalia Naeem’le arasında gerginlik olduğunu yazdı.
TikTok’ta yüzbinlerce takipçisi olan Iraklı fenomen Om Fahad, Bağdat’ta öldürüldü.