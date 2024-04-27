TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü | Yerel basın: Iraklı Barbie ile aralarında gerginlik bulunuyordu

Irak İçişleri Bakanlığı, dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada “İçişleri Bakanlığı, başkent Bağdat'ın Zayouna bölgesinde sosyal medyada tanınan bir kadının kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmesi olayının aydınlatılması için özel bir operasyon ekibi kurdu.” ifadelerini kullandı.