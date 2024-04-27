TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü | Yerel basın: Iraklı Barbie ile aralarında gerginlik bulunuyordu

Sosyal medya platformu TikTok’ta yüzbinlerce takipçisi olan Iraklı fenomen Om Fahad, dün Bağdat’ta kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısında yaşamını yitirdi. Yerel basın ünlü fenomenin, geçirdiği estetik operasyonlar nedeniyle Iraklı Barbie olarak bilinen bir başka fenomen Dalia Naeem’le arasında gerginlik olduğunu yazdı.

TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü | Yerel basın: Iraklı Barbie ile aralarında gerginlik bulunuyordu - 1

TikTok’ta yüzbinlerce takipçisi olan Iraklı fenomen Om Fahad, Bağdat’ta öldürüldü.

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TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü | Yerel basın: Iraklı Barbie ile aralarında gerginlik bulunuyordu - 2

Irak İçişleri Bakanlığı, dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada “İçişleri Bakanlığı, başkent Bağdat'ın Zayouna bölgesinde sosyal medyada tanınan bir kadının kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmesi olayının aydınlatılması için özel bir operasyon ekibi kurdu.” ifadelerini kullandı.

TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü | Yerel basın: Iraklı Barbie ile aralarında gerginlik bulunuyordu - 3

Bakanlık, yerel medyaya yansıyan failin gözaltına alındığı haberlerin doğru olmadığını belirterek soruşturmanın halen devam etmekte olduğu ifade etti.

TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü | Yerel basın: Iraklı Barbie ile aralarında gerginlik bulunuyordu - 4

MOTOSİKLETLİ ŞÜPHELİ ATEŞ AÇTI

Görgü tanıkları, Om Fahad’ın evinin önünde aracının içindeyken motosikletli bir kişi tarafından ateşli silahla öldürüldüğünü belirtti.

Fahad, geçen yıl genel ahlaka uygun olmayan videolar paylaştığı için 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yerel basın, Om Fahad’ın başka bir sosyal medya fenomeni olan Dalia Naeem arasında gerginlik olduğunu vurguladı. Dalia Naeem, geçirdiği estetik ameliyatlar sebebiyle Iraklı Barbie olarak adlandırılıyordu.
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