Arnavutluk ve İtalya'yı sel vurdu: Osmanlı mirası Kurşunlu Camii de su altında

Aşırı yağışlar, Arnavutluk’un kuzeyinde sele yol açtı. Evler ve tarlalar su altında kaldı. Köylüler, hayvanlarını kurtarmak için seferber oldu.
İşkodra kentinde çok sayıda ev ve tarlanın yanı sıra kentteki tarihi Kurşunlu Camii’de su altında kaldı.
Drini, Kir ve Boyna nehirlerinin kesiştiği noktada bulunan cami ve çevresindeki mezarlar havadan görüntülendi. Kurşunlu Camii, İşkodra kentinde Osmanlı döneminden kalan tek ve en eski cami konumunda.
1773 yılında Buşatlı Mehmed Paşa tarafından inşa edilen caminin minaresi 1967 yılında yıkılmıştı.
Yetkililer sel nedeniyle kentteki bazı okulların tatil edildiğini duyurdu. Bölgedeki tahliye çalışmaları da sürüyor.
İTALYA'YI DA SEL VURDU
İtalya'da yağışlar nedeniyle, Venedik kentindeki dünyaca ünlü San Marco Meydanı’nı su bastı.
Kent sakinleri ve turistler ıslanmamak için, meydanda kurulan yüksek platformlarda yürüdü..
Su baskınlarının sık görüldüğü meydana yapılan yeni cam bariyerlerin ünlü San Marco Bazilikası’nı koruduğu belirtiliyor.
Venedik 2019 yılında son 50 yılın en büyük su baskınıyla mücadele etmek zorunda kalmıştı.
Su seviyesi 1,87 metreye kadar çıkmıştı. İklim değişikliğinin etkisiyle Venedik'teki su baskınlarının arttığı belirtiliyor.