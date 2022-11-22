Arnavutluk ve İtalya'yı sel vurdu: Osmanlı mirası Kurşunlu Camii de su altında

İşkodra kentinde çok sayıda ev ve tarlanın yanı sıra kentteki tarihi Kurşunlu Camii’de su altında kaldı.



Drini, Kir ve Boyna nehirlerinin kesiştiği noktada bulunan cami ve çevresindeki mezarlar havadan görüntülendi. Kurşunlu Camii, İşkodra kentinde Osmanlı döneminden kalan tek ve en eski cami konumunda.