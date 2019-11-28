Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi (524 artçı deprem)

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 39 kişi hayatını kaybetti, 600'den fazla kişi de yaralandı.
Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü ülkenin batısındaki Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıktaki depremin, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve 6,4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, depremde ölenlerin sayısının 39'a çıktığı bildirildi.
Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı depremde 8'i ağır 658 kişinin yaralandığını duyurdu.
Arnavutluk Bakanlar Kurulu kararıyla, deprem nedeniyle başkent Tiran ve Dıraç’ta 30 günü geçmeyecek süreyle doğal afet durumu ilan edildi.
Öte yandan, Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamada, merkez üssü Adriyatik Denizi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği bildirildi.
IGJEUM ayrıca, önceki gün saat 03.55'te meydana gelen ana depremin ardından aralarında 5 büyüklüğünde olmak üzere 524 artçı sarsıntının meydana geldiği bilgisini paylaştı.
Depremin ardından AFAD'dan yardım açıklaması geldi.
Arnavutluk'ta meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere, AFAD arama kurtarma ekibi, 3 araç ve UMKE ekibi ile birlikte, TSK'ya ait bir uçağın bugün bölgeye gideceği açıklandı.
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, TSİ 21.15'te Tiran Uluslararası Havalimanı'na indi.
Arnavutluk genelinde itfaiye ekipleri ile silahlı kuvvetlerin çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı.
Başkent Tiran başta olmak üzere Arnavutluk'un diğer şehirlerinde ve komşu ülkeler Kuzey Makedonya, Kosova ve Karadağ'dan da hissedilen deprem Arnavutluk'ta iletişim sorunu ve elektrik kesintilerine neden oldu.
Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığı Tiran, Dıraç ve Leş (Lezha) şehirlerinde eğitime ara verildiğini duyurdu.
Arnavutluk'ta 21 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 132 kişi yaralanmış, 600'den fazla yapı zarar görmüştü.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Herkes adına sizlere kalbi şükranlarımı sunuyorum çünkü Türkiye ve şahsen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardım etmek için yaptıkları akıllarda kalacak ve hiçbir zaman unutulmayacaktır" dedi.