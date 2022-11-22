Artık saniye uygulaması sona eriyor: Dev sitelerin ve uydu platfomlarının çökmesine neden oluyor

ATOMİK SAAT HAKKINDA

Artık yıllara benzer şekilde, tam atomik saat ile Dünya'nın daha yavaş dönüşü arasındaki farkı telafi etmek için son yarım yüzyılda saatlere periyodik olarak artık saniyeler eklendi.

Atomlardaki elektronlar belirli enerji seviyelerinde bulunuyor ve enerji soğurarak ya da enerji yayarak bu seviyeler arasında geçiş yapıyor. Atom saatleri, frekans standardı olarak atomlar tarafından yayılan fotonların frekanslarını kullanan saatlere deniliyor ve bu saatler günümüzün en hassas zaman ölçme aletlerini oluşturuyor. Atomik saatlerin 3 milyon yılda 1 saniye hata yapmalarının ihtimali ise sadece yüzde 22,522...