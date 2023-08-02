Aşırı sıcaklar rekor kırdı: Dünyada 6,5 milyar insan temmuzda en az bir gün aşırı sıcaklığa maruz kaldı
Küresel nüfusun yüzde 81'ini oluşturan 6,5 milyardan fazla insan, geçen ay en az bir gün aşırı sıcaklığa maruz kaldı. En az 2 milyar insan ise küresel ısınmanın etkilerini çok güçlü bir şekilde hissettti. Aşırı sıcak havaya maruz kalan insanların sayısı 3,5 milyara ulaşarak 10 Temmuz'da zirve yaptı.
ABD'de New Jersey eyaleti merkezli düşünce kuruluşu İklim Merkezi'nin (Climate Central) yayımladığı rapora göre, temmuzda insan kaynaklı küresel ısınma, dünya genelinde alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklara yol açtı.