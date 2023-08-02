Aşırı sıcaklar rekor kırdı: Dünyada 6,5 milyar insan temmuzda en az bir gün aşırı sıcaklığa maruz kaldı

Raporda, Meksika, ABD'nin güneyi ve güney Avrupa'da sıcak hava olaylarının yaşandığına işaret edilerek, Florida ve Karayipler, Orta Amerika, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Güney ve Güneydoğu Asya'nın bazı bölgeleri de iklim değişikliği nedeniyle aşırı temmuz sıcakları yaşayan diğer bölgeler olarak sıralandı.