Assange'ın avukatı açıkladı: Kedi James kurtarıldı ve iyi
İHA
İngiltere’deki Ekvador Büyükelçiliğinden çıkarılarak İngiliz polisi tarafından gözaltına alınan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’in fenomen kedisi James'in kurtarıldığı ortaya çıktı.
-
1WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’in İngiltere’nin başkenti Londra’daki Ekvador Büyükelçiliğinden çıkarılarak tutuklanmasından sonra Assange ile birlikte büyükelçilikle kalan fenomen kedi James'in durumu internet kullanıcılarının ilgi odağı haline geldi.
-
2Avustralyalı aktivist ve aynı zamanda Assange'ın avukatı olan Carlos Poveda ise konuya ilişkin, "En azından kedi kurtarıldı. Evet, teslim
edildi. Elçilikten haftalar önce ayrıldı" dedi.
-
3İtalyan gazetesi La Repubblica'ya de Assange'ın kedisi James'in kurtarılıp daha sağlıklı bir yaşam sürdüğü haberini yaptı.
-
4Yazar James Ball ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Assange'nin kedisinin Ekvador Büyükelçiliği tarafından önceki yıllarda bir barınağa verildiği bildirildi, bu yüzden önümüzdeki birkaç saat içinde bir sahiplenme beklemeyin" ifadelerini kullandı.
-
5
-
6
-
7
-
8