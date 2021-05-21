Asya ülkeleri corona krizi ile karşı karşıya: Aşılar bitti, hastaneler dolu

Yapılan açıklamada özellikle Hindistan, Nepal, Malezya ve Filipinler'deki hastanelerin Covid-19 hastaları ile dolu olduğu belirtilirken, birçok zengin ülkenin vatandaşlarını defalarca aşılamaya yetecek kadar aşı satın aldığını, Asya'nın çoğu bölgesinde ise bunun olmadığını söyledi.