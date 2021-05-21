Asya ülkeleri corona krizi ile karşı karşıya: Aşılar bitti, hastaneler dolu

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Asya'nın günlük ölüm oranlarının rekor seviyede olduğunu ve ülkelerin Covid-19 aşısı tedarik kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Cuma günü yapılan açıklamada, Nepal ve Bangladeş'in aşılarının bittiği, bölgedeki ülkelerin çoğunun aşı kıtlığıyla mücadele ettiği belirtilirken Hindistan, Nepal, Malezya ve Filipinler'deki hastanelerin Covid-19 hastaları ile dolu olduğunun altı çizildi.

ntv.com.tr 21.05.2021 - 10:51

Asya ülkeleri corona krizi ile karşı karşıya: Aşılar bitti, hastaneler dolu - 1

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Asya kıtasının corona virüs nedeniyle günlük can kaybı rekorları kırdığını ve büyük bir kriz ile karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Asya ülkeleri corona krizi ile karşı karşıya: Aşılar bitti, hastaneler dolu - 2

Ülkelerin corona virüs aşılarının tedarikiyle ilgili büyük sorunlar yaşadığını belirten Federasyon yetkilileri, Nepal ve Bangladeş'in aşılarının bittiği, bölgedeki ülkelerin çoğunun kıtlıkla mücadele ettiğini belirtti.

Asya ülkeleri corona krizi ile karşı karşıya: Aşılar bitti, hastaneler dolu - 3

Yapılan açıklamada özellikle Hindistan, Nepal, Malezya ve Filipinler'deki hastanelerin Covid-19 hastaları ile dolu olduğu belirtilirken, birçok zengin ülkenin vatandaşlarını defalarca aşılamaya yetecek kadar aşı satın aldığını, Asya'nın çoğu bölgesinde ise bunun olmadığını söyledi.

Asya ülkeleri corona krizi ile karşı karşıya: Aşılar bitti, hastaneler dolu - 4

TEK SEÇENEK AŞI DOZLARININ PAYLAŞILMASI

Grubun Asya Pasifik direktörü Alexander Matheou, aşı dozlarının ülkeler arasında ve Birleşmiş Milletler'in COVAX tesisi aracılığıyla paylaşılmasının, aşı kıtlığını gidermek ve başka bir felaketi önlemek için artık tek seçenek olduğunu söyledi.

Asya ülkeleri corona krizi ile karşı karşıya: Aşılar bitti, hastaneler dolu - 5

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, ilaç şirketlerini ve hükümetleri, şu anda en fazla sayıda yeni vakanın yaşandığı küresel pandeminin merkez üssü olan Asya'da daha iyi aşı tedariki sağlamak için birlikte çalışmaya çağırdı.

Asya ülkeleri corona krizi ile karşı karşıya: Aşılar bitti, hastaneler dolu - 6

AŞILAMA ORANI ÇOK DÜŞÜK

Ayrıca Federasyon, zengin ülkelere fazla aşı stoklarını zorluk çeken ülkelere sevk etme planlarını hızlandırmaları çağrısında bulunurken aşıların, Covid-19 varyantlarının yayılmasıyla daha kritik hale geldiğini, ancak Asya'da aşılama oranlarının çok düşük kaldığını söyledi.

Asya ülkeleri corona krizi ile karşı karşıya: Aşılar bitti, hastaneler dolu - 7
Hindistan ve Endonezya, nüfuslarının yaklaşık yüzde 3'ünü aşılarken, Filipinler ise yalnızca yüzde 0,6'sına iki doz aşı verdi.
Asya ülkeleri corona krizi ile karşı karşıya: Aşılar bitti, hastaneler dolu - 8

ASYA ÜLKELERİNDEN KARELER

Asya ülkeleri corona krizi ile karşı karşıya: Aşılar bitti, hastaneler dolu - 9
Asya ülkeleri corona krizi ile karşı karşıya: Aşılar bitti, hastaneler dolu - 10
Asya ülkeleri corona krizi ile karşı karşıya: Aşılar bitti, hastaneler dolu - 11
Asya ülkeleri corona krizi ile karşı karşıya: Aşılar bitti, hastaneler dolu - 12
Asya ülkeleri corona krizi ile karşı karşıya: Aşılar bitti, hastaneler dolu - 13
Asya ülkeleri corona krizi ile karşı karşıya: Aşılar bitti, hastaneler dolu - 14
Asya ülkeleri corona krizi ile karşı karşıya: Aşılar bitti, hastaneler dolu - 15

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